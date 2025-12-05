ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 20:34

«Создадим 1700 рабочих мест»: минэкономразвития Херсонщины о перспективах

Эрвин Мусаев Эрвин Мусаев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В экономику Херсонской области будет инвестировано 15 миллиардов рублей, там создадут более 1700 новых рабочих мест. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал министр экономического развития Херсонской области Эрвин Мусаев на Таврическом инвестиционно-экономическом форуме (ТИЭФ) — 2025.

— Эрвин Кязимович, для какого именно бизнеса в Херсонской области льготы будут самыми интересными?

— У нас уже подписано 55 договоров по свободной экономической зоне. Это более 15 миллиардов инвестиций и создание более 1700 новых рабочих мест.

Хотел бы отметить, что наибольшей популярностью у бизнеса пользуются такие направления, как сельское хозяйство, промышленность, перерабатывающая промышленность, туризм и строительство. Мы видим, что строительство является хорошей точкой роста, которая даст в ближайшее время развитие нашей экономики. Каждый рубль, который инвестируют предприниматели в нашу область, дает 12 рублей самой экономике.

Получение инвестиций и создание рабочих мест позволит пополнять бюджет как муниципальных уровней, так и субъектов. И все это позволит нам к 2030 году вывести качество жизни Херсонской области на общероссийский уровень. Это та задача, которая поставлена президентом перед нашим губернатором Владимиром Васильевичем Сальдо и правительством Херсонской области.

Эрвин Мусаев Эрвин Мусаев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

— Если инвестор вложится, его не ждут потом неожиданные изменения, например отмена льгот? Что будет гарантией, что правила через пять лет останутся теми же, под которые он входил в проект?

— Создание свободной экономической зоны — это инициатива президента. Подписано соответствующее федеральное законодательство, тем самым инвестор защищен. То есть это не только решение субъекта, а это решение правительства Российской Федерации.

— Часто льготы есть, но, чтобы их получить, нужно пройти много инстанций. Будет ли создан упрощенный порядок, что-то вроде «одного окна» для резидентов зоны, чтобы все согласования проходили быстрее и в одном месте?

— Хотел бы отметить ту невероятную работу, которую проделало правительство Российской Федерации и субъекты исторических регионов. Сегодня подать заявку по получению статуса свободной экономической зоны можно онлайн через сайт ФРТ. Соответственно, это максимально упрощенная форма, которая позволяет в течение нескольких часов подать заявку из любой точки Российской Федерации.

— Для бизнеса важны дороги, энергия, коммуникации. Планируется ли за счет государства или вместе с инвесторами развивать эту базу вокруг СЭЗ? Или бизнесу нужно будет делать все самостоятельно?

— Я бы хотел пригласить всех в Херсонскую область, для того чтобы вы увидели уровень и качество инфраструктуры, которая сегодня создается в рамках программы социально-экономического развития. Федеральный бюджет инвестирует в повышение качества жизни как для граждан Российской Федерации, проживающих в Херсонской области, так и для бизнеса. Свыше 150 миллиардов рублей инвестируются в инфраструктуру нашего региона.

Читайте также:

Эксперт из сферы логистики рассказал, чем Ангола интересна для России

«Хотим расширять бизнес в новых регионах РФ: представитель Robohall о ТИЭФ

В Херсонской области раскрыли ключевые акценты развития инфраструктуры

Херсонская область
экономика
инвестиции
рабочие места
Екатерина Свинова
Е. Свинова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Страны ЕС не договорились о конфискации активов России
Россия отказалась от военного сотрудничества с Канадой и Францией
Безрукова назвала Долину жертвой в ситуации с квартирным скандалом
В Сенате США сделку Netflix и Warner Bros. назвали ночным кошмаром
Суд принял решение по сотрудникам рехаба, где издевались над людьми
«Не совсем справедливо»: Бледанс о волне хейта в адрес Долиной
«Лицом к лицу»: Кадыров обратился к ВСУ после атаки на Грозный
Рубио назвал одно решение ЕК атакой на народ США
Признание в Британии, поездка с Путиным, химиотерапия: как живет Симоньян
Названа причина, по которой США не допустят ЕС до переговоров по Украине
Безрукова рассказала, как остановить «безобразие» перед «Щелкунчиком»
«Не надо бояться вкладывать»: перспективы инвестиций в новые регионы
В Германии забили тревогу из-за конфликтов между бойцами ВСУ
Раскрыта дата выхода спин-оффа «Острых козырьков»
«Дуракам закон не писан»: постпредство РФ о планах ЕК насчет активов России
Кадыров пообещал ответить «подарком» на удар дрона по высотке в Грозном
Кадыров подтвердил атаку БПЛА на «Грозный-Сити»
Льва Шлосберга отправили в СИЗО
Международный суд ООН рассмотрит военные преступления Украины
«Создадим 1700 рабочих мест»: минэкономразвития Херсонщины о перспективах
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.