«Создадим 1700 рабочих мест»: минэкономразвития Херсонщины о перспективах

В экономику Херсонской области будет инвестировано 15 миллиардов рублей, там создадут более 1700 новых рабочих мест. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал министр экономического развития Херсонской области Эрвин Мусаев на Таврическом инвестиционно-экономическом форуме (ТИЭФ) — 2025.

— Эрвин Кязимович, для какого именно бизнеса в Херсонской области льготы будут самыми интересными?

— У нас уже подписано 55 договоров по свободной экономической зоне. Это более 15 миллиардов инвестиций и создание более 1700 новых рабочих мест.

Хотел бы отметить, что наибольшей популярностью у бизнеса пользуются такие направления, как сельское хозяйство, промышленность, перерабатывающая промышленность, туризм и строительство. Мы видим, что строительство является хорошей точкой роста, которая даст в ближайшее время развитие нашей экономики. Каждый рубль, который инвестируют предприниматели в нашу область, дает 12 рублей самой экономике.

Получение инвестиций и создание рабочих мест позволит пополнять бюджет как муниципальных уровней, так и субъектов. И все это позволит нам к 2030 году вывести качество жизни Херсонской области на общероссийский уровень. Это та задача, которая поставлена президентом перед нашим губернатором Владимиром Васильевичем Сальдо и правительством Херсонской области.

Эрвин Мусаев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

— Если инвестор вложится, его не ждут потом неожиданные изменения, например отмена льгот? Что будет гарантией, что правила через пять лет останутся теми же, под которые он входил в проект?

— Создание свободной экономической зоны — это инициатива президента. Подписано соответствующее федеральное законодательство, тем самым инвестор защищен. То есть это не только решение субъекта, а это решение правительства Российской Федерации.

— Часто льготы есть, но, чтобы их получить, нужно пройти много инстанций. Будет ли создан упрощенный порядок, что-то вроде «одного окна» для резидентов зоны, чтобы все согласования проходили быстрее и в одном месте?

— Хотел бы отметить ту невероятную работу, которую проделало правительство Российской Федерации и субъекты исторических регионов. Сегодня подать заявку по получению статуса свободной экономической зоны можно онлайн через сайт ФРТ. Соответственно, это максимально упрощенная форма, которая позволяет в течение нескольких часов подать заявку из любой точки Российской Федерации.

— Для бизнеса важны дороги, энергия, коммуникации. Планируется ли за счет государства или вместе с инвесторами развивать эту базу вокруг СЭЗ? Или бизнесу нужно будет делать все самостоятельно?

— Я бы хотел пригласить всех в Херсонскую область, для того чтобы вы увидели уровень и качество инфраструктуры, которая сегодня создается в рамках программы социально-экономического развития. Федеральный бюджет инвестирует в повышение качества жизни как для граждан Российской Федерации, проживающих в Херсонской области, так и для бизнеса. Свыше 150 миллиардов рублей инвестируются в инфраструктуру нашего региона.

