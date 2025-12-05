ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 13:08

В Херсонской области раскрыли ключевые акценты развития инфраструктуры

В Херсонской области привели в нормативное состояние 30% дорог

Ирина Семенова Ирина Семенова Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Власти Херсонской области ставят в приоритет развитие логистики, в настоящее время в нормативное состояние приведено порядка 30% дорог, заявила замминистра транспортной инфраструктуры региона Ирина Семенова в разговоре с NEWS.ru на Таврическом инвестиционно-экономическом форуме (ТИЭФ) 2025. По ее словам, развитие судоходства в будущем поможет разгрузить дороги.

По состоянию на текущую дату, оценивая все реалии, конечно, мы основной акцент делаем на развитии дорог. У нас на сегодняшний день уже приведено в нормативное состояние порядка 30% дорог Херсонской области. Мы планируем дальше развиваться. Планируем основной акцент сделать на наши стратегические порты, на развитие портовой инфраструктуры, то есть разгрузить немножко дороги, железнодорожные пути путем сухоходства. Это будет уже в ближайшей перспективе, когда уже закончится СВО, — отметила она.

По словам Семеновой, в судоходстве будет уделено внимание туристическому направлению. Власти хотят открыть судно-ракеты для туристов и пассажиров по маршруту «Скадовск — Евпатория — Севастополь — Ялта». В дальнейшем направление будет «Скадовск — Турция». Также речь идет о развитии грузовых перевозок.

Ранее заместитель губернатора региона Владимир Боделан заявил, что развитие портовой системы в Херсонской области начнется после достижения всех задач СВО на Украине. По его словам, речь идет об освобождении всех территорий и наступлении мира.

судоходство
Херсонская область
дороги
инфраструктуры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Доминирование рубля: курсы валют сегодня, 5 декабря: доллар, евро и юань
Наступление ВС РФ на Харьков 5 декабря: ТОС выжигают войска, бойня в Вильче
Иммунолог ответила, как избежать аллергии на искусственную ель
Прямая линия с Путиным: когда в 2025 году, во сколько, как задать вопрос
В одном регионе первыми начнут уборку снега с помощью ИИ
Политолог ответил, почему США могут помешать плану ЕК изъять активы России
Захарова обвинила НАТО в уничтожении нормальных контактов с Россией
Мирошник объяснил нелюбовь Киева к коммунистам и священникам
Магнитные бури сегодня, 5 декабря: что будет завтра, перепады настроения
В «Ахмате» предрекли, чем завершится президентство Зеленского для Украины
В МИД РФ озвучили, как Россия разоблачает западных покровителей Киева
«Хотим расширять бизнес в новых регионах РФ: представитель Robohall о ТИЭФ
Адвокат объяснил, как Лурье может получить от Долиной свыше 112 млн рублей
Стало известно, кто мог расстрелять молившуюся бабушку на дороге в Купянске
Росгвардия показала, как проходила проверка элитного рехаба-концлагеря
Корстин объяснила успешный старт МБА в сезоне Единой лиги ВТБ
В Асбесте на дорогу сошла лавина из мертвых кур
«Топчут демократию»: в США признали наличие противоречий с Европой
Бузова дала предновогодний совет россиянам
Путин оценил запуск телеканала RT в Индии
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.