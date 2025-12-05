В Херсонской области раскрыли ключевые акценты развития инфраструктуры

Власти Херсонской области ставят в приоритет развитие логистики, в настоящее время в нормативное состояние приведено порядка 30% дорог, заявила замминистра транспортной инфраструктуры региона Ирина Семенова в разговоре с NEWS.ru на Таврическом инвестиционно-экономическом форуме (ТИЭФ) 2025. По ее словам, развитие судоходства в будущем поможет разгрузить дороги.

По состоянию на текущую дату, оценивая все реалии, конечно, мы основной акцент делаем на развитии дорог. У нас на сегодняшний день уже приведено в нормативное состояние порядка 30% дорог Херсонской области. Мы планируем дальше развиваться. Планируем основной акцент сделать на наши стратегические порты, на развитие портовой инфраструктуры, то есть разгрузить немножко дороги, железнодорожные пути путем сухоходства. Это будет уже в ближайшей перспективе, когда уже закончится СВО, — отметила она.

По словам Семеновой, в судоходстве будет уделено внимание туристическому направлению. Власти хотят открыть судно-ракеты для туристов и пассажиров по маршруту «Скадовск — Евпатория — Севастополь — Ялта». В дальнейшем направление будет «Скадовск — Турция». Также речь идет о развитии грузовых перевозок.

Ранее заместитель губернатора региона Владимир Боделан заявил, что развитие портовой системы в Херсонской области начнется после достижения всех задач СВО на Украине. По его словам, речь идет об освобождении всех территорий и наступлении мира.