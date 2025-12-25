Водитель почти 500 километров ехал на неисправном автомобиле В КНР водитель четыре часа ехал на неисправном автомобиле со скоростью 115 км/ч

Водитель в Китае провел четыре часа в автомобиле, который из-за неисправности круиз-контроля двигался непрерывно со скоростью 115 км/ч, сообщает издание Shine. В результате он преодолел расстояние в 490 километров.

Инцидент произошел на скоростной трассе Ланьчжоу — Хайкоу. Водитель не мог замедлить движение, поскольку тормозная система не реагировала на его действия. Дорожная полиция сопроводила автомобиль, обеспечивая безопасность движения, пока у него не закончилось топливо.

Водитель рассказал, что безуспешно пытался остановить транспортное средство, используя тормоз, нейтральную передачу, ручной тормоз и функцию отключения круиз-контроля. В итоге водитель достиг договоренности с производителем автомобиля, название которого не разглашается. Компания согласилась вернуть ему полную стоимость транспортного средства и выплатить компенсацию.

Ранее в Таиланде грузовик с поднятым кузовом разрушил пешеходный мост, в результате чего погиб один человек. Авария произошла на оживленной трассе Банг На-Трат в провинции Самут. Из-за ДТП также пострадал один человек.