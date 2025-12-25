Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 12:28

Водитель почти 500 километров ехал на неисправном автомобиле

В КНР водитель четыре часа ехал на неисправном автомобиле со скоростью 115 км/ч

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Водитель в Китае провел четыре часа в автомобиле, который из-за неисправности круиз-контроля двигался непрерывно со скоростью 115 км/ч, сообщает издание Shine. В результате он преодолел расстояние в 490 километров.

Инцидент произошел на скоростной трассе Ланьчжоу — Хайкоу. Водитель не мог замедлить движение, поскольку тормозная система не реагировала на его действия. Дорожная полиция сопроводила автомобиль, обеспечивая безопасность движения, пока у него не закончилось топливо.

Водитель рассказал, что безуспешно пытался остановить транспортное средство, используя тормоз, нейтральную передачу, ручной тормоз и функцию отключения круиз-контроля. В итоге водитель достиг договоренности с производителем автомобиля, название которого не разглашается. Компания согласилась вернуть ему полную стоимость транспортного средства и выплатить компенсацию.

Ранее в Таиланде грузовик с поднятым кузовом разрушил пешеходный мост, в результате чего погиб один человек. Авария произошла на оживленной трассе Банг На-Трат в провинции Самут. Из-за ДТП также пострадал один человек.

Китай
водители
автомобили
дороги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл, с кем Путин проведет международный телефонный разговор
«Чебурашка 2» — прорыв или провал: что известно, побьет ли рекорд в прокате
В Кремле усомнились в адекватности Зеленского после его заявлений
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с бизнесменами
«Малоадекватный человек»: Песков о рождественском обращении Зеленского
Дагестанский боец ММА четыре часа калечил связанную подругу
Путин поздравил Трампа с Рождеством
Шохин раскрыл позицию Путина по спору между банками и маркетплейсами
«Не от хорошей жизни»: политолог ответил, почему сын Байдена критикует Киев
Онищенко раскрыл, отменят ли массовые мероприятия на Новый год из-за гриппа
Сомнолог ответила, кому полезно спать в обеденный перерыв
Китай призвал бороться с возрождением в Японии опасной идеологии
Переспавшая с тысячей мужчин порномодель публично оскорбила флаг Индонезии
«Нужно больше»: Трамп рассказал, какие кадры необходимо привлечь в США
В России добыли два алмаза, похожих на елочные игрушки
Турецкий певец Ибрагим Татлысес впервые выступит в Москве
«Не гадаю на кофейной гуще»: Роднина оценила перспективы Валиевой в спорте
Инвестор предупредил о надвигающемся финансовом кризисе в Китае
Боец Монсон назвал предателями покинувших страну россиян
Стало известно о мощном 20-километровом рывке российских бойцов
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.