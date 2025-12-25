Новый год — 2026
Песков раскрыл, с кем Путин проведет международный телефонный разговор

Песков: телефонный разговор Путина и Трампа не планируется

Запланированный на вечер международный телефонный разговор президента России Владимира Путина будет не с его американским коллегой Дональдом Трампом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, на настоящий момент беседы между лидерами не планируется.

Предположить, что сегодня состоится разговор с Трампом, нельзя. Его не будет сегодня. По крайней мере, он не планируется по состоянию на сейчас, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля сообщал, что Путин уже поздравил Трампа с Рождеством. 25 декабря этот праздник отмечают католики и протестанты. Он пояснил, что российский лидер направил американскому коллеге поздравительную телеграмму.

До этого Путин поучаствовал в заседании Совета Федерации. Глава государства поблагодарил сенаторов за сплоченную работу в уходящем году, поддержку политического курса и службу национальным интересам. Он пожелал министрам силовых ведомств и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной почаще бывать на заседаниях правительства в новом году, отметив, что 24 декабря заседание прошло без их участия.

