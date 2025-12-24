Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 15:25

Путин дал напутствие министрам и Набиуллиной на новый год

Путин попросил силовых министров и Набиуллину чаще бывать на заседаниях кабмина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин пожелал министрам силовых ведомств и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной почаще бывать на заседаниях правительства в новом году. Так он отреагировал на их присутствие на заключительной в 2025 году встрече кабмина РФ, передает пресс-служба Кремля.

Я рад видеть, что сегодня правительство в полном составе. Представители различных ведомств и силового блока здесь присутствуют. Руководитель Центрального банка здесь, да? <...> Я бы вас просил почаще бывать на заседаниях правительства, — сказал глава государства.

Ранее Путин во время выступления в Совете Федерации заявил, что согласие в парламенте и следование национальным интересам имеют особую важность для страны в текущий исторический период. Глава государства поблагодарил сенаторов за сплоченную работу в уходящем году.

Президент в ходе выступления также заявил, что обе палаты российского парламента с хорошим результатом завершают осеннюю сессию. Российский лидер отметил, что в интересах страны и граждан принят ряд важных законодательных решений.

