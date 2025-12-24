Новый год-2026
24 декабря 2025 в 14:36

Путин подвел итоги осенней сессии российского парламента

Путин: Совфед и Госдума завершают осеннюю сессию с хорошим результатом

Владимир Путин
Обе палаты российского парламента с хорошим результатом завершают осеннюю сессию, заявил на пленарном заседании Совфеда России президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил, что в интересах страны и граждан принят ряд важных законодательных решений, сообщает «Парламентская газета».

Парламент России, обе его палаты, завершают осеннюю сессию с хорошим результатом, — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Государственная дума в осеннюю сессию работала результативно. Глава государства также охарактеризовал проделанную совместную работу как «боевую». В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента в 2025 году приняла 588 федеральных законов, 71% из которых являются законами прямого действия. Он отметил, что это очень высокий показатель.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин выступит на пленарном заседании Совета Федерации 24 декабря. По его словам, мероприятие будет связано с окончанием осенней сессии работы верхней палаты парламента.

Песков также сообщил, что Путин находится в постоянном контакте с российскими военнослужащими, участвующими в специальной военной операции. Так он ответил на вопрос журналистов о планах главы государства встретиться с ветеранами СВО и их семьями.

