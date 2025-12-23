Володин рассказал, сколько законов было принято в 2025 году

Володин рассказал, сколько законов было принято в 2025 году Володин: Госдума в 2025 году приняла 588 законов

Государственная дума в 2025 году приняла 588 федеральных законов, причем 71% из них являются законами прямого действия, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин на заключительном заседании осенней сессии. По его словам, это самый высокий показатель за все время работы парламента.

Говоря об итогах уходящего года, надо подчеркнуть, что за 2025 год принято 588 федеральных законов. Причем из них прямого действия — 71%. Это самый высокий показатель за прошедшее время, — сказал он.

Отдельно Володин отметил, что 30 из принятых законов были направлены на обеспечение специальной военной операции, помощь военнослужащим и их семьям.

Также председатель Госдумы заявил, что Россия может быть только сильной, а коврижки и аплодисменты западных стран могут привести только к проблемам, что и произошло с Украиной. По его утверждению, страна должна сохранять суверенитет, а решения о собственном будущем граждане обязаны принимать самостоятельно. Володин отметил, что во многих странах современной Европы у власти находятся авторитарные режимы, маскирующиеся под демократию.