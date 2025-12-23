Новый год-2026
23 декабря 2025 в 12:17

Володин заявил, что России не нужны коврижки и аплодисменты

Володин: коврижки и аплодисменты Запада могут обернуться проблемами для России

Россия может быть только сильной, а коврижки и аплодисменты западных стран могут привести только к проблемам, что и произошло с Украиной, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Оно транслировалось на официальном сайте нижней палаты парламента. По его утверждению, страна должна сохранять суверенитет, а решения о собственном будущем граждане обязаны принимать самостоятельно.

Нам необходимо для себя навсегда понять, что Россия может быть только сильной! А все коврижки и аплодисменты Запада ведут только к проблемам, к которым они привели Украину, — заявил Володин.

Спикер ГД отметил, что во многих странах современной Европы у власти находятся авторитарные режимы, маскирующиеся под демократию. По его словам, эти государства стремятся навязывать другим свои правила, хотя сами давно утратили право быть примером.

Ранее парламентарий заявил, что в Европе продолжается агрессивное навязывание псевдоценностей, причем с самого раннего возраста. В качестве примера он привел Великобританию, где для эксперимента 226 детям в возрасте от 10 лет, считающими себя трансгендерами (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), будут вводить блокаторы полового созревания. Спикер ГД подчеркнул, что в России эти вопросы четко урегулированы.

