16 марта 2026 в 13:05

Политолог ответил, потеряют ли США статус гаранта безопасности из-за Ирана

Политолог Дробницкий: США могут напасть на почти любую несогласную с ними страну

Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соединенные Штаты могут атаковать практически любую страну, которая не разделяет их взгляды, заявил NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. При этом, по его словам, многие государства ошибочно полагают, что США могут предоставить им надежные гарантии безопасности.

США не в состоянии обеспечить свободу судоходства, то есть контроль над ключевыми логистическими путями. Все сейчас говорят, что они не могут обезопасить страны залива. Нужно понимать, что всегда было два типа так называемой безопасности: негативная и позитивная. Позитивная — это когда мы вас защитим. Если вы под нашим зонтиком, то с вами ничего не случится. Вашингтон не мог этого сделать уже достаточно давно. Серьезные игроки это понимали, но они осознавали, что США по-прежнему обладают довольно серьезным негативным обеспечением безопасности. То есть если кто-то не слушается, теоретически они могут разбомбить кого угодно, — высказался Дробницкий.

Он подчеркнул, что США не будут атаковать великие державы, включая ядерные. Однако, по мнению политолога, политика Вашингтона аналогична рэкету: он не способен гарантировать благополучие своему союзнику, который платит, но может напасть при недостижении согласия.

Еще долгое время и в мире останется достаточно лидеров небольших и средних государств, которые будут считать, что уж они-то точно защищены и их шашни с США или любым другим представителем Запада гарантируют им безопасность. К сожалению, это полностью не ушло из их сознания. Возможно, война на Ближнем Востоке многим поставит мозги на место, но у меня нет надежды, что это произойдет в любой точке Евразии, — заключил Дробницкий.

Ранее сообщалось, что европейские страны разделились в оценках реакции на военные действия США в Иране. По информации зарубежных СМИ, одни призывают напомнить о соблюдении международного права, другие опасаются ухудшения отношений с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
