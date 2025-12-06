ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 10:02

Володин поставил неутешительный диагноз странам Европы

Володин: в Европе продолжается агрессивное навязывание псевдоценностей

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Европе продолжается агрессивное навязывание псевдоценностей, причем с самого раннего возраста, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. В качестве примера он привел Великобританию, где для эксперимента 226 детям в возрасте от 10 лет, считающими себя трансгендерами (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), будут вводить блокаторы полового созревания.

В ряде стран Европы продолжается агрессивное навязывание людям псевдоценностей. Причем с самого раннего возраста. В Англии готовят эксперимент, в ходе которого 226 детям в возрасте от 10 лет, считающими себя трансгендерами, будут вводить блокаторы полового созревания, — написал Володин.

Спикер ГД подчеркнул, что в России эти вопросы четко урегулированы: в Конституции закреплен брак как союз мужчины и женщины, а с 2022 года действует запрет на пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. В то же время, по его словам, Евросоюз обязывает все страны-члены признавать однополые браки, оказывая давление на государства, которые этому противятся.

Володин упомянул Венгрию и Словакию, где были приняты конституционные поправки, признающие только мужской и женский пол. Теперь же Евросоюз пытается лишить эти страны права голоса в Совете ЕС за их позицию. Володин резюмировал, что у обществ, где продвигаются такие ценности, нет будущего.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта 2026 года заработает новый закон, ужесточающий контроль за контентом в интернете. Он обяжет онлайн-кинотеатры и крупные площадки оперативно удалять фильмы, признанные дискредитирующими традиционные ценности. За исполнением нормы проследит Роскомнадзор.

