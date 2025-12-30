Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 17:15

Обязательная эвакуация впервые проводится в Черниговской области

В Черниговской области впервые объявили обязательную эвакуацию из 14 сел

Фото: Социальные сети
Обязательная эвакуация впервые объявлена в 14 населенных пунктах Черниговской области на севере Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава региональной администрации Вячеслав Чаус. Ранее в регионе действовали лишь рекомендательные меры, а призывы к выезду не носили обязательного характера.

На Совете обороны приняли решение об обязательной эвакуации из 14 приграничных сел. Речь идет о Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общинах, — написал Чаус.

Глава областной администрации уточнил, что эвакуационные мероприятия планируется завершить в течение 30 дней. По его словам, решение принято по инициативе военных, а для его реализации задействованы все необходимые службы. Жителям 14 населенных пунктов назовут места сбора. Разработаны специальные эвакуационные маршруты, подготовлен транспорт, добавил Чаус.

Ранее представители российских силовых ведомств сообщили, что в Черниговской области ликвидирован командный пункт батальона беспилотных систем ВСУ, который координировал удары по территории Российской Федерации. Операция по уничтожению объекта была проведена в районе населенного пункта Жерновка.

Черниговская область
Украина
эвакуации
украинцы
