Площадка запуска беспилотных летательных аппаратов и пункты дислокации расчетов ударных дронов Вооруженных сил Украины в Черниговской области ликвидированы в результате удара, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, противник использовал данную площадку для атак на российские регионы.

В Черниговской области комплексным огневым поражением уничтожены площадка запуска и пункты дислокации расчетов дальних ударных БПЛА из состава 433-го отдельного батальона беспилотных систем ВСУ. Оттуда противник наносил удары по территории России, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что российские военнослужащие ликвидировали три боевые группы противника в Харьковской области. Украинское командование приказало им выдвинуться на разбитые авиацией позиции, что и привело к гибели военнослужащих.

Источник также узнал, что ВСУ перебросили на Сумское направление все имеющиеся у Киева образцы советского вооружения. Наряду с массированным применением беспилотников украинская сторона активно использует танки, размещенные на закрытых огневых позициях.