25 января 2026 в 10:24

Названа причина гибели бойцов ВСУ под Харьковом

РИА Новости: ВС РФ ликвидировали три боевые группы ВСУ на разбитых позициях

ВС России ликвидировали три боевые группы ВСУ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Отмечается, что украинское командование приказало им выдвинуться на разбитые авиацией позиции, что и привело к гибели военнослужащих.

Украинское командование продолжает заводить личный состав на разбитые в результате наших авиаударов позиции. <...> Таким образом, за сутки уничтожено три боевые группы противника, прибывшие на непригодные для ведения обороны блиндажи, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили блиндаж с бойцами ВСУ на Харьковском направлении. Как сообщил командир взвода 344-го мотострелкового полка с позывным Кот, удар нанесли с помощью беспилотной платформы, которую направили к целевой точке в лесополосе возле Двуречанского.

До этого сообщалось, что под Купянском шесть украинских солдат погибли из-за голода и холода. Их тела обнаружили в блиндаже в районе Петропавловки во время очистки территории. Солдаты, вероятно, просто перестали получать помощь и провизию от своих сослуживцев и скончались.

