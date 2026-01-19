Бойцы ВСУ начали умирать от голода и мороза на ключевом направлении фронта SHOT: шесть бойцов ВСУ погибли от мороза и голода под Купянском

Шесть украинских военнослужащих погибли под Купянском в Харьковской области от голода и мороза, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, тела бойцов ВСУ были обнаружены в ходе зачистки блиндажа в районе Петропавловки. У всех предварительная причина смерти — обморожение.

Отмечается, что солдаты, вероятно, просто перестали получать помощь и провизию от своих сослуживцев и скончались. Тем временем ВС России продолжают контролировать все передвижения ВСУ на Купянском направлении, нарушать логистику и ротацию личного состава, а также уничтожать боевую технику.

Ранее взятый в плен колумбийский наемник ВСУ Луис Гильермо де Ла Крус Рамос призвал своих сограждан отказаться от участия в боевых действиях на Украине. По его словам, условия службы для иностранных наемников не соответствуют заявленным при вербовке, колумбийцам дают ложную информацию и систематически нарушают договоренности.

До этого стало известно, что операторы БПЛА российской группировки войск «Восток» сорвали попытку контратаки ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области. В итоге противник потерял БТР M1117, боевую бронированную машину «Козак» и несколько ББМ «Новатор», а также автомобильную технику.