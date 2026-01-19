Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 10:24

Бойцы ВСУ начали умирать от голода и мороза на ключевом направлении фронта

SHOT: шесть бойцов ВСУ погибли от мороза и голода под Купянском

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Шесть украинских военнослужащих погибли под Купянском в Харьковской области от голода и мороза, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, тела бойцов ВСУ были обнаружены в ходе зачистки блиндажа в районе Петропавловки. У всех предварительная причина смерти — обморожение.

Отмечается, что солдаты, вероятно, просто перестали получать помощь и провизию от своих сослуживцев и скончались. Тем временем ВС России продолжают контролировать все передвижения ВСУ на Купянском направлении, нарушать логистику и ротацию личного состава, а также уничтожать боевую технику.

Ранее взятый в плен колумбийский наемник ВСУ Луис Гильермо де Ла Крус Рамос призвал своих сограждан отказаться от участия в боевых действиях на Украине. По его словам, условия службы для иностранных наемников не соответствуют заявленным при вербовке, колумбийцам дают ложную информацию и систематически нарушают договоренности.

До этого стало известно, что операторы БПЛА российской группировки войск «Восток» сорвали попытку контратаки ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области. В итоге противник потерял БТР M1117, боевую бронированную машину «Козак» и несколько ББМ «Новатор», а также автомобильную технику.

ВСУ
смерти
Купянск
военнослужащие
Харьковская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач объяснил феномен кислородного голодания у горожан зимой
Раскрыто, что ждет Долину за попытку самовольно вернуться в квартиру Лурье
Магнитные бури сегодня, 19 января: что завтра, головные боли, тошнота
Российского бизнесмена ждет суд после приготовления опасной шаурмы
«Быстрая капитуляция»: Дмитриев высказался по ситуации с Гренландией
В Минпросвещения объяснили, как будут работать оценки за поведение в школах
Житель Адыгеи притворился инвалидом ради получения страховой пенсии
Москвичам рассказали о неожиданном погодном повороте в ближайшие дни
В США няня-душитель убила ребенка за пять дней до его дня рождения
«Приходят внезапно»: названы правила, как не впустить в дом лже-газовщика
В Коми выросло число жертв взрыва в центре МВД
Эксперты заявили об «обвальной дедолларизации» мировой экономики
Военэксперт высказался о судьбе Красного Лимана
У «скандальной» квартиры Долиной заметили судебных приставов
Священник рассказал, как можно использовать крещенскую воду
Фарширую щуку рыбным фаршем — мое главное блюдо на Крещение!
Пеку расстегаи с семгой — моя праздничная выпечка на Крещение!
Бастрыкину доложат о расследовании вопиющего инцидента под Челябинском
Вспыльчивый водитель устроил стрельбу из-за парковочного места
Трамп пригласил Токаева в Совет мира по сектору Газа
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.