19 января 2026 в 05:38

Контратака ВСУ на Гуляйполе завершилась провалом

МО: российские военные сорвали контратаку ВСУ на Гуляйполе

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Операторы БПЛА группировки войск «Восток» сорвали попытку контратаки ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что они уничтожили несколько боевых бронированных машин.

Воспользовавшись погодными условиями, противник попытался контратаковать в направлении населенного пункта Гуляйполе. Штурмовые группы ВСУ на бронетехнике выдвинулись из района сосредоточения, рассчитывая незаметно подойти к нашим позициям, — отметили в ведомстве.

В итоге противник потерял БТР M1117, боевую бронированную машину (ББМ) «Козак» и несколько ББМ «Новатор», а также автомобильную технику. Несколько военнослужащих ВСУ после этого попытались скрыться в лесу, но российские дроноводы настигли и их.

Ранее военкор Юрий Котенок рассказал, что Вооруженные силы России прорвали оборону ВСУ на Краснолиманском направлении. По его данным, российские подразделения заняли Ильичевку. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого офицер с позывным Пионер сообщил, что фронт Вооруженных сил Украины под Красным Лиманом пока держится лишь за счет БПЛА «Баба-яга», но у противника уже сыплется оборона. Офицер сообщил, что ВСУ изменили тактику применения этих дронов. По его словам, для удара одновременно они теперь используют несколько коптеров, а не один, как это было раньше.

