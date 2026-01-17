Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 15:53

«Сыпется оборона»: раскрыт секрет выживания ВСУ под Красным Лиманом

Офицер Пионер: ВСУ под Красным Лиманом держатся лишь за счет «Бабы-яги»

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Фронт Вооруженных сил Украины под Красным Лиманом пока держится лишь за счет БПЛА «Баба-яга», но у противника уже сыпется оборона, сообщил РИА Новости офицер с позывным Пионер. Собеседник назвал плачевным положение дел в украинской армии.

Единственное, что их сейчас спасает, чтобы фронт не рухнул до конца, — это гексакоптеры «Баба-яга». Даже если где-то у них сидит штурмовик в какой-то лисьей норе, как наблюдательный пост скрытый, они ему скидывают посылку — жизнеобеспечение. Так может продолжаться долгое время, пока мы не отследим, куда ее скидывает гексакоптер, и не уничтожим данную позицию. А так у них сыпется оборона, — рассказал он.

Офицер сообщил, что ВСУ изменили тактику применения дронов «Баба-яга». По его словам, для удара одновременно они теперь используют несколько коптеров, а не один, как это было раньше. Офицер добавил, что российские бойцы научились с ними бороться при помощи дежурных расчетов дронов-камикадзе и снайперов.

Ранее сообщалось, что большие потери вынудили командование ВСУ выводить из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем. Известно, что на вооружении украинских бойцов были ударные дроны «Баба-яга» и «Дартс», которыми они атаковали территорию Курской области.

ВСУ
дроны
СВО
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач раскрыла опасность популярного у россиян продукта для завтрака
В Бурятии проведут проверку после скандального избиения женщины в полиции
В Новосибирской области восстановили движение электричек
Появилось видео мощного пожара на электроподстанции в Серпухове
В Петербурге полиция накрыла подпольное казино
Сообщения о пытках петербурженки на Кубани дошли до Бастрыкина
Новая «схема Долиной»: пенсионерки по-новому обманывают покупателей жилья
Милонов сравнил Касаткину с проституткой
Наступление на Запорожье 17 января: армия РФ перемолола штурмовиков ВСУ
Новые победы России и шанс для бойцов ВСУ: новости СВО на вечер 17 января
ДТП стало причиной сбоя на МЦД-2
Жительница Татарстана впала в кому на отдыхе в Египте
Эксперт по ЖКХ предложил ввести поощрение за самостоятельную уборку снега
Ни минутой позже: скорой помощи в России утвердили жесткий норматив, детали
Раскрыто количество переданных российским пленным посылок
В Сети появилось видео с места взрыва в кафе на Ставрополье
В Грозном опровергли гибель бойца ММА Чимаева в ДТП
Глава Чечни показал кадры совещания с участием Адама Кадырова
Экс-защитник «Динамо» стал игроком «Пеньяроля»
Известного в городе пожарного застрелили на охоте
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.