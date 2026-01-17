Фронт Вооруженных сил Украины под Красным Лиманом пока держится лишь за счет БПЛА «Баба-яга», но у противника уже сыпется оборона, сообщил РИА Новости офицер с позывным Пионер. Собеседник назвал плачевным положение дел в украинской армии.

Единственное, что их сейчас спасает, чтобы фронт не рухнул до конца, — это гексакоптеры «Баба-яга». Даже если где-то у них сидит штурмовик в какой-то лисьей норе, как наблюдательный пост скрытый, они ему скидывают посылку — жизнеобеспечение. Так может продолжаться долгое время, пока мы не отследим, куда ее скидывает гексакоптер, и не уничтожим данную позицию. А так у них сыпется оборона, — рассказал он.

Офицер сообщил, что ВСУ изменили тактику применения дронов «Баба-яга». По его словам, для удара одновременно они теперь используют несколько коптеров, а не один, как это было раньше. Офицер добавил, что российские бойцы научились с ними бороться при помощи дежурных расчетов дронов-камикадзе и снайперов.

Ранее сообщалось, что большие потери вынудили командование ВСУ выводить из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем. Известно, что на вооружении украинских бойцов были ударные дроны «Баба-яга» и «Дартс», которыми они атаковали территорию Курской области.