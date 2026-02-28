В Москву придут заморозки до минус 20? Прогноз погоды на март, новые морозы

В Москву придут заморозки до минус 20? Прогноз погоды на март, новые морозы

Погода в Москве стремительно меняется, и в марте россиян ждут постоянные температурные качели, уверены синоптики. Какая погода пришла в Москву в последний день зимы, чего ждать в марте, что в Санкт-Петербурге?

Какая погода пришла в Москву в последний день зимы

Последний день зимы в Москве установил очередной снежный рекорд, констатируют синоптики: уровень снега в Москве на ВДНХ снизился до 69 см, однако остался рекордным. При этом в столице и области снег стремительно превращается в лед. В МЧС предупредили, что гололедом толщиной в 2–4 см покрыты дороги во многих районах Москвы. Пока температура держится на текущем уровне, дороги останутся чрезвычайно скользкими.

В Москве стремительно теплеет. Изменение погоды несет теплый атмосферный фронт из-за наступающего с северо-запада циклона, констатирует ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В небе над регионом будут клубиться плотные облака, пройдет небольшой снег, мокрый снег, переходящие в дожди, в первой половине дня местами ледяные дожди и гололед. Температура воздуха плюс 1–3 градуса, по области — до плюс 4. Атмосферное давление немного выше нормы. В воскресенье небольшие дожди, ночью — плюс 1–3, днем — плюс 2–4 градуса», — прогнозирует он в своем Telegram-канале.

Прогноз погоды на март, чего ждать в Москве, когда будут новые заморозки

По контрасту с аномальными холодами в Сибири и на Урале в Москву первая неделя марта принесет оттепель.

Foreca прогнозирует, что до 7 марта будет держаться температура плюс 1–3 градуса. Только после этого начнется похолодание с ночными заморозками, которые к концу первой недели достигнут минус 6–9 градусов. При этом осадки ожидаются слабыми: за всю неделю выпадет не больше 4,3 мм дождя.

Вторая неделя марта начнется с температуры плюс 3 градуса, появится солнце. Согласно долговременному прогнозу ИА «Метеоновости», вместе с повышением давления начнется существенное похолодание: к пятнице, 13 марта ночные температуры упадут до минус 13 градусов. Сильных и устойчивых морозов до минус 20, о которых ранее предупреждали погодные службы, больше не прогнозируется.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В марте Гидрометцентр ожидает на большей части европейской территории России температуры немного выше средних многолетних значений; осадков при этом будет около нормы (39 мм).

Что с погодой в Санкт-Петербурге, надолго ли пришла оттепель

Минувшая зима стала для Северной столицы одной из самых холодных за долгие годы, указывает главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов: период без оттепели продолжался 60 дней подряд.

«В истории Санкт- Петербурга с 1881 года это всего третий случай, когда такой период превышал 60 дней», — указывает Колесов.

Леус ставит зиму 2026 года на четвертое место: дольше всего зима без оттепелей в Петербурге продолжалась в 1892–1893 годах (87 дней), на втором месте 1942 год (76 дней, оттепелей не было по 23 марта), а на третьем месте 1995–1996 годы (67 дней).

Март 2026 года в Петербурге начинается теплом и дождями: город находится на периферии влажного и прогретого атлантического циклона.

«Сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, а температура окажется на 4–5 градусов выше климатической нормы. Температура воздуха плюс 2–4 градуса, в Ленобласти — до плюс 5. Атмосферное давление будет расти. В воскресенье небольшие дожди, ночью — плюс 1–3, днем — плюс 2–4 градуса», — прогнозирует Леус.

По данным Foreca и ИА «Метеоновости», устойчивая оттепель с ночными заморозками будет продолжаться в Санкт-Петербурге по крайней мере до середины марта. К 8 марта ожидается до плюс 2–5 градусов, и даже похолодание на второй неделе не сможет остановить приход весны.

Читайте также:

Весна уже пришла? Погода в Москве на 8 Марта, оттепель и заморозки

Израиль нанес удар по Ирану 28 февраля: что известно, началась новая война?

Всегда был врагом Путина? Как Чубайс отбивается от санкций, новые заявления