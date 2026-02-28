Ким Дотком назвал событие, которое положит конец президентству Трампа

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком заявил на своей странице в социальной сети X, что с ударом США и Израиля по Ирану пришел конец президента США Дональда Трампа. Кроме того, Дотком выложил фотографию главы США с его приближенными и написал: «„Совет мира“ развязал войну».

Это — конец Трампа, — написал он.

Ранее президент США объявил, что 28 февраля страна начала масштабную военную кампанию против Ирана. По его словам, Вашингтон намерен защитить американцев, устранив угрозы на Ближнем Востоке. Он допустил, что в результате операции будут жертвы и среди военных. Он подчеркнул, что страна бьется за свое благополучие в будущем и назвал всю операцию «благородной миссией».

До этого Израиль нанес удар по резиденции президента, штабу разведки Корпуса стражей исламской революции и аэропорту в Тегеране. Известно, что лидера Ирана Али Хаменеи перевезли в безопасное место. По информации журналистов, удар по Ирану стал совместной операцией США и Израиля.