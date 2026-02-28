Трампа уличили в желании насильственно сменить руководство в Иране Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила США в начале войны против Ирана

Президент США Дональд Трамп попытается провести в Иране насильственную смену руководства, заявила экс-министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль. По ее мнению, США и Израиль развязали «большую войну», нанося удары по всей территории Ирана в обход любых правовых процедур и без одобрения Конгресса.

Все это напоминает дешевый блокбастер. Без голосования в Конгрессе США, с полным пренебрежением к региональным союзникам, — заявила она.

Экс-министр подчеркнула, что американский лидер открыто подстрекает к захвату государственных институтов Исламской Республики, полностью игнорируя риски для своих региональных союзников. Она отметила, что подобная «авантюра» ставит мир перед лицом непредсказуемой эскалации, превращая сложнейшие геополитические процессы в опасную инсценировку ради смены неугодной власти.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что 28 февраля страна начала масштабную военную кампанию против Ирана. По его словам, Вашингтон намерен защитить американцев, устранив угрозы на Ближнем Востоке. Он допустил, что в результате операции будут жертвы и среди военных.