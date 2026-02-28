Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 16:12

Трампа назвали маразматичным дедом

Лебедев счел Трампа маразматиком из-за переименовывания аэропортов в его честь

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/Aaron Schwartz/Pool via/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президента США Дональда Трампа можно назвать маразматиком из-за того, что несколько американских аэропортов могут переименовать в его честь, заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев в обзоре новостей, который вышел во «ВКонтакте». До этого законодатели Флориды утвердили переименование международного аэропорта Палм-Бич в честь нынешнего хозяина Белого дома.

Главное, чтобы старому маразматичному деду было приятно. Сейчас переименуют, а потом начнут все это переименовывать обратно, — отметил он.

Ранее Трамп заявил в TruthSocial, что дает жителям Ирана «последний шанс» на свержение правительства. По словам американского лидера, в противном случае США «сравняют с землей ракетную промышленность» государства. Также президент заявил о решимости уничтожить морские силы Ирана.

Также уточнялось, что американский президент продолжает следить за ударами Соединенных Штатов по Ирану. Как указал источник, близкий к ситуации, хозяин Белого дома в настоящее время находится в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Дональд Трамп
Артемий Лебедев
США
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актриса Тарасова «застряла» в ОАЭ из-за боевых действий на Ближнем Востоке
«С глубокой скорбью»: скончался директор Симферопольского госцирка
Мошенники изобрели новую схему обмана с золотыми слитками
Школьника нашли мертвым в Подмосковье
Девочка едва не сварилась в кипятке в детском саду
Атаки Ирана на базы США назвали беспрецедентным вызовом для Пентагона
Росатом прокомментировал безопасность АЭС в Иране
Барщевский назвал коллег из Верховного суда фантастическими людьми
В ГД поставили диагноз властям Киева после слов о переименовании районов РФ
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана на совещании с членами Совбеза
Сенатор рассказал, как Россия поможет Ирану в конфликте с Израилем
В Госдуме сообщили об изменениях в оплате ЖКХ с 1 марта
В Совфеде рассказали, кто еще может присоединиться к ударам по Ирану
Военная база США загорелась в Бахрейне после удара Ирана
Трампа назвали маразматичным дедом
Страны Персидского залива предупредили Иран о последствиях атаки
Над отелем с россиянами сбили ракету
Четвертый месяц зимы: −14, ветер, груды снега — какая погода будет в марте
В Сети появились кадры работы ПВО в небе над Абу-Даби
Женя Малахова раскрыла правду о жизни в чужой квартире
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.