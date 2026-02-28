Трампа назвали маразматичным дедом

Президента США Дональда Трампа можно назвать маразматиком из-за того, что несколько американских аэропортов могут переименовать в его честь, заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев в обзоре новостей, который вышел во «ВКонтакте». До этого законодатели Флориды утвердили переименование международного аэропорта Палм-Бич в честь нынешнего хозяина Белого дома.

Главное, чтобы старому маразматичному деду было приятно. Сейчас переименуют, а потом начнут все это переименовывать обратно, — отметил он.

Ранее Трамп заявил в TruthSocial, что дает жителям Ирана «последний шанс» на свержение правительства. По словам американского лидера, в противном случае США «сравняют с землей ракетную промышленность» государства. Также президент заявил о решимости уничтожить морские силы Ирана.

Также уточнялось, что американский президент продолжает следить за ударами Соединенных Штатов по Ирану. Как указал источник, близкий к ситуации, хозяин Белого дома в настоящее время находится в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.