«Нескрываемый бред величия»: Трампу поставили диагноз

У президента США Дональда Трампа может быть бред величия, заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев в очередном выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте». Так он прокомментировал информацию о том, что американский лидер хочет построить в Вашингтоне Триумфальную арку к 250-летию независимости США, которая будет выше, чем в Париже и Москве.

То, что у Трампа начался уже нескрываемый бред величия, это и так все понимают. Потому что он все называет своим именем и хочет оставить после себя как можно больше следов, — считает Лебедев.

Ранее американские СМИ писали, что Трамп все чаще размышляет об историческом наследии, отдавая приоритет материальным объектам и престижным наградам. По информации источников, его мысли сосредоточены на создании грандиозного наследия, которое будет напоминать о его правлении десятилетия спустя.

Среди таких проектов называют бальный зал на месте снесенного крыла Белого дома, Триумфальную арку в Вашингтоне и переименование Центра Кеннеди. Самым желанным трофеем для президента стала медаль Нобелевской премии мира, а стремление оставить осязаемый след усилилось после его публичных размышлений о конечности жизни.