28 февраля 2026 в 15:17

«До полного поражения»: Иран объявил о тотальном противостоянии с США

Генерал Абдоллахи: операция Ирана продолжится до полного поражения врага

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Давление Ирана посредством ракетных ударов по «оккупированным территориям» и военным базам США продолжится до полного поражения врага, заявил командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал Али Абдоллахи. По его словам, которые приводит гостелерадиокомпания Ирана (IRIB), Тегеран намерен использовать все имеющиеся ресурсы для нанесения максимального ущерба силам коалиции по всему региону.

Эта операция продолжится без остановки до полного поражения врага, — заявил военный.

Он подчеркнул, что удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке не является разовой акцией и будет продолжаться в режиме реального времени. Они стали прямым ответом на агрессию Вашингтона, уточнил он. Представители иранского военного руководства также подчеркнул, что отныне все американские военные объекты в радиусе поражения рассматриваются как законные цели, а любые попытки перехвата ракет приведут к расширению масштабов атаки.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По его словам, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора — поразить Авианосную ударную группу ВМС США в регионе. Другим способом «разошедшегося» президента США Дональда Трампа остановить невозможно, считает он.

