Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 15:22

В Белоруссии призвали Израиль и Иран прекратить удары

МИД Белоруссии выразил беспокойство в связи с обострением в Персидском заливе

Минск, Республика Беларусь Минск, Республика Беларусь Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

МИД Белоруссии выразил глубокую обеспокоенность резкой эскалацией конфликта между Израилем и Ираном, которая затронула и дружественные Минску страны Персидского залива. Ведомство призвало всех участников военного противостояния немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

Призываем вовлеченные в обмен ударами страны отказаться от опасной конфронтации и вернуться к разрешению всех разногласий политико-дипломатическим путем, — подчеркнули в министерстве.

Дипломаты также отметили, что дальнейшее нагнетание напряженности ставит под удар безопасность всего региона.

Ранее в МИД РФ действия Израиля и США расценили как «военную авантюру», которая угрожает стабильности всего региона. В заявлении ведомства было подчеркнуто, что атака совершена под прикрытием переговорного процесса, что лишь подтверждает использование дипломатии как ширмы для подготовки нападения.

До этого президент США Дональд Трамп предупредил о возможных жертвах среди американских военных в ходе военной операции против Ирана. Он подчеркнул, что страна бьется за свое благополучие в будущем и назвал всю операцию «благородной миссией».

Белоруссия
Иран
Израиль
Ближний Восток
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники изобрели новую схему обмана с золотыми слитками
Школьника нашли мертвым в Подмосковье
Девочка едва не сварилась в кипятке в детском саду
Атаки Ирана на базы США назвали беспрецедентным вызовом для Пентагона
Росатом прокомментировал безопасность АЭС в Иране
Барщевский назвал коллег из Верховного суда фантастическими людьми
В ГД поставили диагноз властям Киева после слов о переименовании районов РФ
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана на совещании с членами Совбеза
Сенатор рассказал, как Россия поможет Ирану в конфликте с Израилем
В Госдуме сообщили об изменениях в оплате ЖКХ с 1 марта
В Совфеде рассказали, кто еще может присоединиться к ударам по Ирану
Военная база США загорелась в Бахрейне после удара Ирана
Трампа назвали маразматичным дедом
Страны Персидского залива предупредили Иран о последствиях атаки
Над отелем с россиянами сбили ракету
Четвертый месяц зимы: −14, ветер, груды снега — какая погода будет в марте
В Сети появились кадры работы ПВО в небе над Абу-Даби
Женя Малахова раскрыла правду о жизни в чужой квартире
Израиль сорвал ядерную сделку между США и Ираном
Ким Дотком назвал событие, которое положит конец президентству Трампа
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.