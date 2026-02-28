В Белоруссии призвали Израиль и Иран прекратить удары МИД Белоруссии выразил беспокойство в связи с обострением в Персидском заливе

МИД Белоруссии выразил глубокую обеспокоенность резкой эскалацией конфликта между Израилем и Ираном, которая затронула и дружественные Минску страны Персидского залива. Ведомство призвало всех участников военного противостояния немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

Призываем вовлеченные в обмен ударами страны отказаться от опасной конфронтации и вернуться к разрешению всех разногласий политико-дипломатическим путем, — подчеркнули в министерстве.

Дипломаты также отметили, что дальнейшее нагнетание напряженности ставит под удар безопасность всего региона.

Ранее в МИД РФ действия Израиля и США расценили как «военную авантюру», которая угрожает стабильности всего региона. В заявлении ведомства было подчеркнуто, что атака совершена под прикрытием переговорного процесса, что лишь подтверждает использование дипломатии как ширмы для подготовки нападения.

До этого президент США Дональд Трамп предупредил о возможных жертвах среди американских военных в ходе военной операции против Ирана. Он подчеркнул, что страна бьется за свое благополучие в будущем и назвал всю операцию «благородной миссией».