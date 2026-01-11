Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 07:47

Украинские расчеты БПЛА начали экстренно покидать Сумскую область

ВСУ выводят из Сумской области расчеты БПЛА на фоне больших потерь

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Большие потери вынудили командование ВСУ выводить из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем, напавшие до этого на Курскую область, передают силовые структуры РФ. По словам источника, которые приводит РИА Новости, на вооружении солдат были дроны «Вампир» («Баба-яга») и «Дартс».

Командование ВСУ выводит из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем, понесшие потери от регулярного огневого поражения, — отметил он.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что суточные потери ВСУ на всех участках спецоперации составили около 1090 военнослужащих. По данным ведомства, в зоне ответственности группировок войск «Центр», «Север» и «Днепр» показатели достигли до 410, более 130 и до 35 военнослужащих соответственно. Южная и Восточная группировки ликвидировали свыше 190 и более 135 украинских военных.

Также в Харьковской области российские военнослужащие уничтожили подразделение, входящее в состав 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Была ликвидирована рота беспилотных летательных аппаратов, которую украинские бойцы неформально называют «Мамкина черешня».

ВСУ
БПЛА
Сумская область
потери
