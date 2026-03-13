Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 22:08

Слова Трампа разрушили стратегию Зеленского

Трамп заявил, что Украина никак не помогает США, и разрушил стратегию Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Daniel Torok/US White House/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Высказывания президента США Дональда Трампа о бесполезности Украины для США разрушили стратегию его украинского коллеги Владимира Зеленского, передает издание «Страна». По информации источника, помощь с дронами на Ближнем Востоке была важной частью планов Киева.

Украинская сторона рассчитывала на ответную поддержку Вашингтона. Теперь же риторика Трампа ставит крест на дальнейшем сотрудничестве в этой сфере, отметили в источнике.

Ранее Трамп заявил: США не нуждаются в помощи Украины для защиты своих объектов на Ближнем Востоке от иранских беспилотников. Так он ответил на вопрос о готовности Киева оказать содействие Вашингтону в ходе американо-израильской кампании против Ирана.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил дроны-перехватчики и группу специалистов по БПЛА для защиты американских военных баз в Иордании от иранских беспилотников. По его словам, Вашингтон обратился за помощью 5 марта, и украинские специалисты вылетели на следующий день.

Кроме того, пользователи Сети попросили Зеленского «сидеть и помалкивать» под постом в соцсети Х о необходимости продолжать поставки оружия Киеву на фоне конфликта США и Ирана. Один комментатор напомнил ему о клипе студии «Квартал-95», где он танцевал полуголым в кожаных штанах и на каблуках, назвав его «любителем шпилек».

Дональд Трамп
БПЛА
Иран
Владимир Зеленский
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.