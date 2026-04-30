Трамп рекомендовал Мерцу заняться делами «увечной Германии»

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца, назвав его посреднические усилия по Украине неэффективными. В социальной сети Truth Social американский лидер посоветовал политику сосредоточиться на решении внутренних проблем своей страны вместо вмешательства в вопросы ядерной угрозы Ирана.

Канцлеру Германии стоит тратить больше времени <...> на исправление ситуации в собственной увечной Германии <...> и меньше времени на то, чтобы вмешиваться в дела тех, кто устраняет ядерную угрозу Ирана, — написал Трамп.

Ранее Мерц заявил, что за последние 20 лет жители Германии слишком привыкли к жизни в условиях всеобщего благополучия и во многом недооценивают текущие мировые процессы. По его словам, иллюзия постоянного процветания постепенно подходит к логическому завершению, поэтому стране необходимо проводить куда более масштабные реформы.