День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 19:03

Трамп рекомендовал Мерцу заняться делами «увечной Германии»

Трамп рекомендовал Мерцу заняться делами ФРГ, а не лезть в Иран

Дональд Трамп Фото: IMAGO/WILL OLIVER/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца, назвав его посреднические усилия по Украине неэффективными. В социальной сети Truth Social американский лидер посоветовал политику сосредоточиться на решении внутренних проблем своей страны вместо вмешательства в вопросы ядерной угрозы Ирана.

Канцлеру Германии стоит тратить больше времени <...> на исправление ситуации в собственной увечной Германии <...> и меньше времени на то, чтобы вмешиваться в дела тех, кто устраняет ядерную угрозу Ирана, — написал Трамп.

Ранее Мерц заявил, что за последние 20 лет жители Германии слишком привыкли к жизни в условиях всеобщего благополучия и во многом недооценивают текущие мировые процессы. По его словам, иллюзия постоянного процветания постепенно подходит к логическому завершению, поэтому стране необходимо проводить куда более масштабные реформы.

Прежде представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Германию не вкладывать оставшиеся ресурсы в милитаризацию Украины, а сосредоточиться на европейской безопасности. По ее словам, немцы подвергались очередному эксперименту и были втянуты в противостояние с Россией, где Киев используют как оружие.

Мир
США
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.