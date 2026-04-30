День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 20:16

Появились первые кадры сильного пожара в Подмосковье

Заброшенные бани загорелись в подмосковном Путилково

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сильный пожар вспыхнул в Подмосковье, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, огонь охватил заброшенный банный комплекс.

Возгорание произошло в одноэтажном строении в Путилково. Обстоятельства случившегося и детали уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее житель Ленинградской области умер в пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Мира в Выборге. Возгорание началось в одной из комнат и быстро распространилось на площади 12 квадратных метров.

До этого сообщалось, что на юго-востоке Москвы жильцы многоквартирного дома на Самаркандском бульваре оказались заблокированы в горящем здании. Они начали просить о помощи из окон. Возгорание возникло в квартире на седьмом этаже, из-за чего густой черный дым быстро поднялся на несколько уровней выше.

Кроме того, четыре ребенка и их бабушка пострадали при пожаре в квартире многоэтажного дома в поселке Вольное в Крыму — там загорелись вещи и мебель. По факту пожара было возбуждено уголовное дело.

Регионы
Подмосковье
пожары
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совбезе оценили влияние беспилотников на ход боевых действий
"Назначены экспертизы": в СК сообщили о шокирующей находке в ДНР
Ракету-носитель «Союз-5» запустили на Байконуре
Глава ФИФА объявил, что Иран сыграет на чемпионате мира 2026 года
«Я его замучила»: певица Марго раскрыла подробности отдыха с Киркоровым
В Госдуме разоблачили обман Зеленского с обязательной ротацией ВСУ
Медведев заявил, что в будущем «рой дронов» перестанет быть проблемой
В Минобороны РФ сообщили о перехвате БПЛА над пятью регионами страны
Замначальника УМВД по городу Химки оказалась под арестом
Стало известно, предусматривает ли бюджет США на 2027 год помощь Украине
«Было унижение»: психолог раскрыл, как брак с Пугачевой влиял на Киркорова
Медведев предсказал будущее специалистов по дронам
«Его любимый»: певица Марго поделилась, что подарила Киркорову на 59-летие
Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа
Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ Украину и Иран
Москвичей предупредили о мошенниках под видом коммунальщиков
«Яйца, как у нее»: Сикорский восхитился мужественностью Каллас
«Радио Судного дня» вышло в эфир после пяти дней молчания
В Перми после налета ВСУ изменили программу праздничных мероприятий
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.