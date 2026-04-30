Появились первые кадры сильного пожара в Подмосковье

Сильный пожар вспыхнул в Подмосковье, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, огонь охватил заброшенный банный комплекс.

Возгорание произошло в одноэтажном строении в Путилково. Обстоятельства случившегося и детали уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее житель Ленинградской области умер в пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Мира в Выборге. Возгорание началось в одной из комнат и быстро распространилось на площади 12 квадратных метров.

До этого сообщалось, что на юго-востоке Москвы жильцы многоквартирного дома на Самаркандском бульваре оказались заблокированы в горящем здании. Они начали просить о помощи из окон. Возгорание возникло в квартире на седьмом этаже, из-за чего густой черный дым быстро поднялся на несколько уровней выше.

Кроме того, четыре ребенка и их бабушка пострадали при пожаре в квартире многоэтажного дома в поселке Вольное в Крыму — там загорелись вещи и мебель. По факту пожара было возбуждено уголовное дело.