30 апреля 2026 в 17:37

На потушенном НПЗ в Туапсе начали оборудовать дренажную систему

Нефтеперерабатывающий завод на берегу реки Туапсе Нефтеперерабатывающий завод на берегу реки Туапсе Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
На территории потушенного нефтеперерабатывающего завода в Туапсе специалисты начали оборудовать дренажную систему и защитную обваловку резервуаров, заявил в Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев. Эти меры необходимы для полного исключения риска разлива нефтепродуктов.

Специалисты приступили к обустройству дренажной системы и защитной обваловки резервуаров с целью недопущения дальнейшего разлива нефтепродуктов в реку и акваторию Черного моря. В городе ведутся аварийно-восстановительные работы, — заявил Кондратьев.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсе выявили превышение концентрации бензола в воздухе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, вспыхнувшего после новой атаки БПЛА. Соответствующие исследования провел Роспотребнадзор.

До этого президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности заявил, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать экологические последствия. Однако, как доложил главе государства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, серьезных угроз после атаки БПЛА нет.

