На потушенном НПЗ в Туапсе начали оборудовать дренажную систему

Специалисты приступили к обустройству дренажной системы и защитной обваловки резервуаров с целью недопущения дальнейшего разлива нефтепродуктов в реку и акваторию Черного моря. В городе ведутся аварийно-восстановительные работы, — заявил Кондратьев.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсе выявили превышение концентрации бензола в воздухе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, вспыхнувшего после новой атаки БПЛА. Соответствующие исследования провел Роспотребнадзор.

До этого президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности заявил, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать экологические последствия. Однако, как доложил главе государства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, серьезных угроз после атаки БПЛА нет.