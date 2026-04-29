В Туапсе зафиксировали загрязнение воздуха из-за пожара на НПЗ

В Туапсе выявили превышение концентрации бензола в воздухе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, вспыхнувшем после новой атаки БПЛА, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. По его данным, соответствующие исследования провел Роспотребнадзор. При этом отдельно подчеркивается, что загрязнение незначительно и в меньшем объеме, чем при прошлом пожаре на НПЗ.

Роспотребнадзор продолжает регулярные замеры воздуха в Туапсе. По результатам лабораторных исследований, проведенных 28 апреля, зафиксировано незначительное превышение гигиенических нормативов максимально разовой концентрации бензола в воздухе, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности заявил, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать экологические последствия. Однако, как доложил главе государства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, серьезных угроз после атаки БПЛА нет.

До этого стало известно, что учеников школ Туапсе, которые пока не могут принимать детей из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, решили при необходимости временно перераспределять в другие учебные заведения. Если ситуация потребует, жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, разместят в гостинице.