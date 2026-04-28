28 апреля 2026 в 18:18

Стало известно, как пожар на НПЗ в Туапсе отразился на школьниках

Учеников школ Туапсе, которые пока не могут принимать детей из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, решили при необходимости временно перераспределять в другие учебные заведения, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале. Решение было озвучено на комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации, которую провел глава региона Вениамин Кондратьев.

Учеников школ Туапсе, которые пока не могут принять детей из-за пожара, решено, при необходимости, временно перераспределять в другие учебные заведения, чтобы не останавливать образовательный процесс, — сказано в сообщении.

В пункте эвакуации в настоящее время находится 31 человек, в том числе девять детей, отметили в оперштабе. Если ситуация потребует, жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, разместят в гостинице, уточнили в ведомстве.

Губернатор поручил привлечь для ликвидации последствий ЧС дополнительные силы и технику из близлежащих муниципальных образований, в том числе из резерва дорожных служб и строительных организаций. Пожар на НПЗ тушат 220 человек, задействовано более 50 единиц техники, включая силы регионального МЧС. В течение дня для усиления прибудут сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставрополья.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин по телефону заслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова о ситуации с пожарами на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, возникшими после ударов украинских БПЛА. По его словам, российский лидер поручил Куренкову направиться на место происшествия для контроля за ходом работ по ликвидации последствий.

