28 апреля 2026 в 14:38

Песков раскрыл, какое поручение дал Путин Куренкову после доклада о Туапсе

Песков: Путин заслушал доклад Куренкова о пожарах на НПЗ в Туапсе

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин по телефону заслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова о ситуации с пожарами на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, возникшими после ударов украинских БПЛА, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер поручил Куренкову направиться на место происшествия для контроля за ходом работ по ликвидации последствий.

Владимир Путин по телефону получил доклад министра МЧС Куренкова о вновь возникших в Туапсе пожарах после ударов украинских дронов. По поручению главы государства Куренков отправляется в Туапсе в ближайшие часы, чтобы на месте проконтролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах и ликвидации последствий, — сказал Песков.

В данной ситуации важно отметить, что Киев в очередной раз нанес удар по нефтехранилищам, нефть в которых предназначалась для экспортных операций, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов. Жертв и пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлечены 122 человека и 39 единиц техники, включая подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Угрозы для ближайших жилых кварталов зафиксировано не было.

После этого в Туапсе была объявлена эвакуация населения с территорий, которые прилегают к вспыхнувшему после ночной атаки БПЛА нефтеперерабатывающему заводу. Глава муниципалитета Сергей Бойко отметил, что, по его словам, в средней общеобразовательной школе № 6 открыли пункт временного размещения.

Ватутин раскрыл, как победа ЦСКА в Евролиге повлияла на успех россиян на ЧЕ
Президент ЦСКА назвал ключевых баскетболистов чемпионской команды 2006 года
Эксперт предупредила о рисках бездумного копирования ИИ
В Кремле рассказали о планах Путина на 29 апреля
Социолог ответил, нужно ли запрещать электросамокаты
В московском хостеле обнаружили 15 нелегальных мигрантов
ФСБ рассказала подробности о возвращенной в Россию жене военного
Россиянам раскрыли, как легко вывести мошенников на чистую воду
ФСБ опубликовала кадры с обменянными на россиян молдавскими шпионами
Турция закрыла воздушное пространство для борта президента Израиля
Почему рынок уходит от простой продажи топлива к комплексным решениям
«Большая победа»: в СПЧ высказались о возвращении археолога Бутягина в РФ
У Вани Дмитриенко через суд выбивают более миллиона рублей
ОАЭ приняли неожиданное решение по ОПЕК
Посол России в Молдавии раскрыл, как Кишинев нарушает нейтралитет
Журналист Пашков объяснил, зачем Киеву конфликт с Израилем
«Фартовый» сразится с чемпионом мира в кулачном бою в Санкт-Петербурге
«Одиннадцатая мировая»: звезда демократов опозорилась на весь Конгресс США
Молодая семья из России случайно сбросила ребенка со скалы в Аргентине
«Нужно вспомнить о ее позиции»: продюсер о возвращении Манижи на сцену в РФ
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

