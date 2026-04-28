Песков раскрыл, какое поручение дал Путин Куренкову после доклада о Туапсе Песков: Путин заслушал доклад Куренкова о пожарах на НПЗ в Туапсе

Президент России Владимир Путин по телефону заслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова о ситуации с пожарами на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, возникшими после ударов украинских БПЛА, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер поручил Куренкову направиться на место происшествия для контроля за ходом работ по ликвидации последствий.

В данной ситуации важно отметить, что Киев в очередной раз нанес удар по нефтехранилищам, нефть в которых предназначалась для экспортных операций, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов. Жертв и пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлечены 122 человека и 39 единиц техники, включая подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Угрозы для ближайших жилых кварталов зафиксировано не было.

После этого в Туапсе была объявлена эвакуация населения с территорий, которые прилегают к вспыхнувшему после ночной атаки БПЛА нефтеперерабатывающему заводу. Глава муниципалитета Сергей Бойко отметил, что, по его словам, в средней общеобразовательной школе № 6 открыли пункт временного размещения.