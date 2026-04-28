Падение дронов спровоцировало пожар на НПЗ под Краснодаром Оперштаб Кубани сообщил о пожаре на НПЗ после падения обломков беспилотников

В Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

К ликвидации возгорания привлечены крупные силы: 122 человека и 39 единиц техники, включая подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Причины инцидента устанавливаются. Работа предприятия временно приостановлена. Пожарные продолжают борьбу с огнем. Угрозы для ближайших жилых кварталов нет.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что не менее 10 взрывов прогремело в Туапсе. По информации канала, в городе работают системы противовоздушной обороны на фоне атаки дронов Вооруженных сил Украины. Как уточнил SHOT, дроны противника летят со стороны моря на низкой высоте. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

До этого российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники были сбиты над территориями нескольких регионов и акваторией Черного моря. Уточняется, что инциденты произошли 27 апреля в период с 10:00 до 22:00 по московскому времени.