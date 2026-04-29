Песков рассказал, как Куренков отчитывался перед Путиным по Туапсе

Песков: Путин несколько раз получал от Куренкова доклады по Туапсе

Глава МЧС Александр Куренков несколько раз докладывал президенту России Владимиру Путину о ситуации в Туапсе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что министр незамедлительно прибыл на место аварии, которая произошла после удара ВСУ.

Вчера получал несколько раз доклады от Куренкова президент. Куренков по поручению президента незамедлительно направился на место аварии, произошедшей после ударов киевского режима, — пояснил Песков.

