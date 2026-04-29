В Кремле ответили на вопрос о ликвидации последствий ударов ВСУ по Туапсе

Глава МЧС Александр Куренков на месте контролирует ликвидацию последствий атак беспилотников ВСУ на Туапсе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, все необходимые меры принимаются.
Принимаются меры, Куренков на месте контролирует. Было проведено совещание по итогам работы на месте, — сказал представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности заявил, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать экологические последствия. Однако, как доложил главе государства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, серьезных угроз после атаки БПЛА нет, в регионе справляются с вызовами. При этом подобные удары по гражданской инфраструктуре со стороны Киева становятся все чаще, уточнил президент.
Также оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что все 11 школ в Туапсе, включая коррекционную, прекратили занятия из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе. По информации ведомства, это сделано для обеспечения безопасности учеников.