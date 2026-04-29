Пожар на НПЗ в Туапсе отразился на школьном образовании Все 11 школ в Туапсе перестали принимать учеников из-за пожара на НПЗ

Все 11 общеобразовательных школ в Туапсе, включая коррекционную, перестали принимать учеников из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, сообщил оперштаб Краснодарского края. По данным ведомства, соответствующее решение было принято в целях безопасности.

Решение принято в целях безопасности. Все 11 общеобразовательных школ, включая коррекционную, как и 28 апреля, во вторник, в среду, 29 апреля, также работают без приема обучающихся, — говорится в сообщении.

С минимальным пребыванием детей на улице и соблюдением мер безопасности работает кадетский корпус. На майские праздники родители заберут кадетов 30 апреля. Временно не работают детские сады № 22 и № 25. Три детских сада работают в режиме дежурных групп. Дальнейшие решения будут приниматься с учетом обстановки.

Ранее президент России Владимир Путин по телефону заслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова о ситуации с пожарами на НПЗ. По его словам, российский лидер поручил ему направиться на место происшествия для контроля ликвидации последствий.