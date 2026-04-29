«Героически борются»: Песков о работе специалистов в Туапсе Песков: в Туапсе героически борются с последствиями ударов со стороны ВСУ

Эксперты в Туапсе героически борются с последствиями ударов со стороны Киева, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в регионе ведется большая напряженная работа.

Ведется большая напряженная работа, в которой задействованы сотни и сотни людей, сотни и сотни специалистов, которые героически борются с последствиями этих террористических ударов, — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности заявил, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать экологические последствия. Однако, как доложил главе государства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, серьезных угроз после атаки БПЛА нет, в регионе справляются с вызовами. При этом подобные удары по гражданской инфраструктуре со стороны Киева становятся все чаще, уточнил президент.