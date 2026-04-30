30 апреля 2026 в 20:44

Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал в мессенджере МАКС, что побывал в учебном центре Ленинградского военного округа. Он опубликовал кадры, на которых осматривает технику, а также беседует с военными.

Учебный центр Ленинградского военного округа, — отметил Медведев.

В ходе встречи зампредседателя Совбеза отметил, что специалисты в сфере БПЛА станут в будущем основой военной элиты. Политик также заявил, что все, кто работает в области производства и разработки дронов, должны беречь себя — такие специалисты нужны стране.

До этого Медведев заявил, что арсенал России не ограничивается системами «Орешник» и «Посейдон». Он сообщил, что в стране есть и другие перспективные образцы вооружений, а отечественные оборонные технологии постоянно развиваются.

Также он рассказал, что с начала 2026 года 127 тыс. граждан России заключили контракт о прохождении военной службы. По словам зампредседателя Совбеза, также 10 тыс. присоединились к добровольным формированиям. В 2025 году службу по контракту выбрали 450 тыс. граждан.

