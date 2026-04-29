«По затылку не бьем»: глумливые подростки устроили поп-ММА с инвалидом

В социальных сетях подростки из Ленобласти распространили видео, на которых они избивают и унижают сверстника с инвалидностью. Родители обидчиков никак не реагировали на ситуацию, зная об издевательствах. Теперь за дело возьмутся компетентные органы. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

«По яйцам не бьем, харкаться можно»

Инцидент произошел в поселке Сосново Приозерского района Ленинградской области. В соцсетях подростки выложили два ролика, на которых видно, как группа подростков издевается над сверстником.

На первом видео молодые люди за кадром дают наставления подростку, который должен избить мальчика с ограниченными возможностями здоровья.

«Поп-ММА! По яйцам не бьем, по затылку не бьем. Не бей по лицу ему. Харкаться можно. Бей его!» — подстрекают подростки в записи.

Пострадавший при этом стоит в растерянности. Судя по действиям молодого человека в черном худи, которого подстрекают к побоям, он вовсе не хочет применять силу против сверстника с инвалидностью.

В следующем ролике уже видно, что юноша лежит на земле, а подросток в худи нечасто наносит ему удары. Через несколько секунд его оттаскивают от избитого и в кадре появляется школьница в коричневом костюме. С глумливой интонацией она произносит: «И напоследочек» — и харкает в сторону лежащего на земле подростка.

Ее примеру последовали еще несколько подростков, окруживших мальчика. Затем один из обидчиков попытался снять джинсы с избитого подростка, но тот попытался дать ему отпор и не позволил оставить себя в нижнем белье. Параллельно с этим один из школьников начал угрожать снимавшим издевательства на камеру.

«Кто-то видео отправит — [...] получит. Я на видео есть, меня в полицию [заберут]», — говорит один из обидчиков.

Издевались полтора года

Бабушка пострадавшего восьмиклассника Светлана поделилась в разговоре с РЕН ТВ, что внук терпел издевательства на протяжении полутора лет, но не рассказывал о происходящем, поскольку был запуган. По ее словам, этим двум видео предшествовал удар мальчику по голове, из-за которого он на время остался без сознания.

«Ну, как это называется, буллили. В течение полутора лет. Он молчал, ничего не говорил, потому что угрожали. У меня есть все видео. Когда самое начало было, еще не снимали, потому что это было неожиданно. Они вышли из кустов, стукнули его по голове, он упал и потерял сознание. А потом, когда он пришел в себя, его начали травить», — рассказала Светлана.

По словам бабушки, видео было снято в марте. Тогда же она узнала, что издевательства длятся больше года. Произошло это случайно. Она услышала крики внука, а после нашла его избитым на теплотрассе. Медики обнаружили у мальчика травму головы, живота и колена.

Светлана утверждает, что ролики с унижениями распространялись среди учеников местной школы. Родители некоторых подростков, зная об избиениях и буллинге, не посчитали нужным провести воспитательные беседы.

Уголовное дело

Женщина обратилась в полицию и теперь уже делом займется Следственный комитет. Собирая доказательства, женщина столкнулась с тем, что обладатели других записей с издевательствами стали просить у нее деньги — 10 тыс. рублей за видео, пишет 78.ru. Но кадров из открытого доступа уже хватило для возбуждения уголовного дела.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „Истязание“. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц, органов профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних», — заявила старший помощник руководителя следственного управления Мария Добрынина.

