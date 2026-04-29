Труп в детском саду: насильник снял с жертвы сапоги и забрал 50 рублей

Следователи по ДНК и анализу преступлений прошлых лет смогли найти насильника-убийцу, который в 2004 году расправился с молодой девушкой на территории детского сада. NEWS.ru рассказывает подробности этого разбирательства.

Насильник в детском саду

В декабре 2004 года в городе Волгодонске Ростовской области на территории детского сада, в беседке, нашли тело 23-летней девушки с признаками насильственной смерти. Осмотр места происшествия показал: у погибшей пропали зимние сапоги, серебряные сережки, ключи от квартиры и 50 рублей.

Следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве. Однако установить причастного к преступлению по горячим следам не удалось. Расследование зашло в тупик и было приостановлено. Только спустя годы материалы подняли для повторного расследования.

Круг сузился до двух

К делу вернулись следователи и криминалисты спецотдела. Повторно изучались доказательства, заново анализировались обстоятельства. Была инициирована серия молекулярно-генетических экспертиз.

На вещественных доказательствах обнаружили ДНК неизвестного человека. Параллельно следствие обратилось к архивам имущественных преступлений, совершенных в тот же период в Волгодонске. Сопоставление данных позволило сузить круг возможных причастных до двух человек.

Дальнейшие сравнительные экспертизы дали результат: профиль ДНК полностью совпал с генетическим материалом 46-летнего жителя Волгодонского района, ранее неоднократно судимого за кражи, грабежи и разбои. Его причастность к убийству получила объективное подтверждение.

Судим за кражи, разбои, грабежи

По данным следствия, в ночь на 25 декабря 2004 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил девушку на улице. По одной из версий, он познакомился с ней и пригласил в беседку детского сада.

Там он избил ее и, удерживая силой, совершил насильственные действия сексуального характера, а затем, чтобы скрыть преступление, задушил ее. После этого он похитил имущество потерпевшей и скрылся.

Спустя более чем 20 лет сотрудники Главного управления угрозыска МВД России совместно с коллегами из Ростовской области при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого. Под тяжестью собранных доказательств он дал признательные показания.

«В результате работы по раскрытию преступлений прошлых лет полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого. Установлено, что он ранее неоднократно судим за кражи, разбои и грабежи», — сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Ему предъявлено обвинение. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также:

Нашли в водоеме: кто убил 11-летнюю девочку в Краснодарском крае?

Прятала TikTok от родителей: в Сочи 14-летняя школьница покончила с собой

Маньяк на «Запорожце»: под Курганом спустя 21 год нашли убийцу школьницы

Затащили в притон или наказали за кражу? Мигрант избил школьницу

Мама знала и молчала: кладовщик насиловал умственно отсталого сына

Сестра милосердия: родственница сдала следователям растлителя и его жену