Нашли в водоеме: кто убил 11-летнюю девочку в Краснодарском крае?

На Кубани задержан подозреваемый в похищении и убийстве 11-летней девочки. Пропавшую школьницу искали пять дней. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Тело нашли в водоеме

Школьница ушла гулять 24 апреля из дома в поселке Стрелка. Родители забили тревогу в тот же день, когда дочка не вернулась домой. Полицейские и волонтеры развернули масштабные поиски. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», в поисковой операции приняли участие более 700 человек.

«В поиске приняли участие более 700 человек, в том числе добровольцы отряда „ЛизаАлерт“ из Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и Ростовской области, сотрудники профильных служб, представители администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, ветераны специальной военной операции, представители казачества и местные жители», — рассказали в «ЛизаАлерт».

На пятый день нашли тело девочки в районе одного из водоемов. Уже на этапе предварительного разбирательства эксперты установили, что несовершеннолетняя погибла не своей смертью. У нее обнаружили следы удушения.

Педагог-маркетолог

Ночью силовики задержали предполагаемого убийцу девочки — 31-летнего Александра М., который жил в соседнем населенном пункте. Мужчина по образованию педагог, но на жизнь зарабатывал в сфере маркетинга. Он утверждает, что познакомился с девочкой в день ее пропажи. Об Александре известно, что он женат, пишет Telegram-канал Baza.

По версии следствия, Аня села к нему в машину, и они направились в сторону хутора Белого. По пути мужчина задушил школьницу, затем спрятал ее тело возле водоема и скрылся. Во время допроса Александр сознался в содеянном.

Отправят в СИЗО

На следственном эксперименте мужчина показал, что девочка ехала на заднем сиденье. Он развернулся с водительского кресла и схватил ребенка за шею. Также он показал заросли, в которых оставил труп девочки.

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. Следствие просит заключить подозреваемого в СИЗО. Уголовное дело заведено по статье об убийстве. При этом в процессе не фигурирует статья о покушении на половую неприкосновенность ребенка, хотя на следственном эксперименте Александр рассказывал, что отдельно выкидывал одежду ребенка. Мотивы преступления не раскрываются.

