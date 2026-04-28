Маньяк на «Запорожце»: под Курганом спустя 21 год нашли убийцу школьницы

В Курганской области заключен под стражу местный житель, обвиняемый в убийстве и изнасиловании 16-летней жительницы рабочего поселка Юргамыш. Преступление было совершено более 21 года назад. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом разбирательстве.

Девушка на обочине

В июне 2005 года на обочине дороги Юргамыш — Красный Уралец нашли 16-летнюю девушку. Она была в полубессознательном состоянии, со множественными ножевыми ранениями. А позже медики констатировали, что несовершеннолетняя девушка пережила изнасилование.

Пострадавшую срочно госпитализировали, но спустя несколько дней она умерла. Следствие возбудило уголовное дело, однако установить причастного к преступлению тогда не удалось. Расследование зашло в тупик, и дело было приостановлено.

ДНК через три года

Несмотря на паузу в расследовании, работа по делу не прекращалась. Следователи, криминалисты и оперативники продолжали искать зацепки.

В 2008 году эксперты провели генетическую экспертизу: на одежде погибшей обнаружили биологические следы предполагаемого преступника. Был сформирован ДНК-профиль, который сохранили для дальнейших проверок.

Преступника нашли спустя 21 год

В 2026 году следствие активизировало работу. Правоохранители начали проверять мужчин, которые жили в районе преступления в 2005 году. В марте у более чем 60 человек отобрали биологические образцы для сравнительного анализа.

Экспертиза показала совпадение: ДНК с одежды погибшей принадлежала 56-летнему жителю Кургана, уроженцу Юргамышского района.

25 апреля 2026 года его задержали. По данным следствия, он признался в преступлении. Установлено, что 4 июня 2005 года мужчина встретил знакомую девушку и предложил прокатиться. В лесу он совершил насилие, а затем нанес ей несколько ножевых ударов в область шеи и груди и скрылся. В ходе следственного эксперимента на месте убийства мужчина рассказал, что подвозил школьницу на своем авто марки «Запорожец».

«Я достал из бардачка ножик и в грудь ей ткнул. Не помню куда. Три удара, наверное, было. Я на ходу выбросил нож и все», — рассказывал мужчина следователю.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается: следователи уточняют все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательства. Уголовное разбирательство ведется по статьям об изнасиловании и убийстве, сопряженном с изнасилованием.

