28 апреля 2026 в 18:35

Маньяк на «Запорожце»: под Курганом спустя 21 год нашли убийцу школьницы

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области
В Курганской области заключен под стражу местный житель, обвиняемый в убийстве и изнасиловании 16-летней жительницы рабочего поселка Юргамыш. Преступление было совершено более 21 года назад. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом разбирательстве.

Девушка на обочине

В июне 2005 года на обочине дороги Юргамыш — Красный Уралец нашли 16-летнюю девушку. Она была в полубессознательном состоянии, со множественными ножевыми ранениями. А позже медики констатировали, что несовершеннолетняя девушка пережила изнасилование.

Пострадавшую срочно госпитализировали, но спустя несколько дней она умерла. Следствие возбудило уголовное дело, однако установить причастного к преступлению тогда не удалось. Расследование зашло в тупик, и дело было приостановлено.

ДНК через три года

Несмотря на паузу в расследовании, работа по делу не прекращалась. Следователи, криминалисты и оперативники продолжали искать зацепки.

В 2008 году эксперты провели генетическую экспертизу: на одежде погибшей обнаружили биологические следы предполагаемого преступника. Был сформирован ДНК-профиль, который сохранили для дальнейших проверок.

Преступника нашли спустя 21 год

В 2026 году следствие активизировало работу. Правоохранители начали проверять мужчин, которые жили в районе преступления в 2005 году. В марте у более чем 60 человек отобрали биологические образцы для сравнительного анализа.

Экспертиза показала совпадение: ДНК с одежды погибшей принадлежала 56-летнему жителю Кургана, уроженцу Юргамышского района.

25 апреля 2026 года его задержали. По данным следствия, он признался в преступлении. Установлено, что 4 июня 2005 года мужчина встретил знакомую девушку и предложил прокатиться. В лесу он совершил насилие, а затем нанес ей несколько ножевых ударов в область шеи и груди и скрылся. В ходе следственного эксперимента на месте убийства мужчина рассказал, что подвозил школьницу на своем авто марки «Запорожец».

«Я достал из бардачка ножик и в грудь ей ткнул. Не помню куда. Три удара, наверное, было. Я на ходу выбросил нож и все», — рассказывал мужчина следователю.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается: следователи уточняют все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательства. Уголовное разбирательство ведется по статьям об изнасиловании и убийстве, сопряженном с изнасилованием.

Читайте также:

Мама знала и молчала: кладовщик насиловал умственно отсталого сына

Прятала TikTok от родителей: в Сочи 14-летняя школьница покончила с собой

Сестра милосердия: родственница сдала следователям растлителя и его жену

Дядя Леша: пять семей обвинили мужа владелицы детсада в педофилии

Изнасиловали и пытались сжечь: труп женщины нашли в 3 км от завода

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ ударили по Белгородской области двумя авиабомбами
Пациент отделения кардиологии разбил голову медику
Вице-премьер России назвал главные ценности страны
Франция и Польша играют с огнем, пять пророчеств Жириновского: что дальше
Бастрыкин потребовал доклад о пожаре в строящемся здании в Москве
В возрасте 46 лет умер известный украинский блогер
Мадьяр сообщил о цели встречи с Зеленским
«Литрес» убрал ошибочную маркировку о наркотиках с книг русской классики
Минфин предложит менять условия семейной ипотеки при определенных условиях
Ректора российского вуза внесли в базу «Миротворца» из-за выставки
Спасатели эвакуировали с Эльбруса «туриста-нелегала»
Политик рассказал, что мешает дальнейшему урегулированию ситуации в Газе
В Бурятии нашли еще тела погибших под лавиной
Мурашко рассказал, какую новую диагностику включили в ОМС
Экс-адмирал НАТО объяснил, почему Испанию не исключат из Альянса
«Вещие сны, сын Эверест и развод»: Боне предсказали скорое замужество
На Западе раскрыли, кто выиграл от выхода ОАЭ из ОПЕК
Отъезд из РФ, смерть тренера, новый долг ФНС: куда пропала Исинбаева
«Не так, как хотелось бы»: в Турции не увидели прогресс в ситуации с Ираном
Директор Долиной раскрыл, что на самом деле с самочувствием певицы
Дальше
