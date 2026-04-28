28 апреля 2026 в 11:34

Мама знала и молчала: кладовщик насиловал умственно отсталого сына

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Москве задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в растлении подростка. При этом жертвой педофила оказался его родной сын. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом разбирательстве.

Крик ребенка и бдительная подруга

История разворачивалась в минувшее воскресенье, 26 апреля, в районе Южное Бутово. Женщина разговаривала по телефону с подругой, когда внезапно на фоне раздались детские крики. Мальчик звал на помощь, прямо заявляя, что его насилуют, пишет MK.RU.

Собеседница не стала тратить время на выяснение обстоятельств: она немедленно сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Вскоре оперативники прибыли по указанному адресу и задержали подозреваемого. 40-летний мужчина, по предварительным данным, на протяжении последних трех лет растлевал собственного 13-летнего сына.

Уязвимое положение

В ходе проверки правоохранители установили личность подозреваемого: им оказался отец пострадавшего, работающий кладовщиком в коммерческой фирме. Выяснилось, что подобные действия с его стороны не были единичным случаем.

Ситуацию усугубляет уязвимое положение подростка: ребенок отстает в развитии и обучается в коррекционной школе.

Еще один тревожный факт вскрылся в ходе разбирательства: мать школьника знала об извращенных наклонностях отца, однако по какой-то причине предпочитала хранить это в тайне. В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.

Эпидемия инцеста?

За последний месяц в СМИ стало известно о трех подобных случаях, когда не просто один из супругов в семье оказывался растлителем детей, а оба родителя были причастны к противоправным действиям. Матери либо были соучастницами, либо попустительствовали насилию.

В городе Нижняя Салда Свердловской области женщина сдала следствию сестру и ее мужа, который насиловал старших дочек. Мать покрывала все издевательства. Теперь в деле мужчины установлено 27 эпизодов насилия разной тяжести. Ему грозит пожизненное. Известно, что мужчина работал кинологом в полиции. В деле матери 35 эпизодов, но ей также вменяют статью о неисполнении родительских обязанностей.

Также двое супругов в возрасте 45 лет были арестованы в Волховском районе Ленинградской области. Пострадавшая — их несовершеннолетняя дочь, которую они с девятилетнего возраста снимали в порнографии. Фото и видео продавали на специализированных форумах для педофилов.

А уроженка Ростова-на-Дону Полина Кортез рассказала, что написала заявление на свою мать, которая растлевала ее с подачи отчима-педофила в возрасте семи лет. На самого отчима девушка не стала писать заявление, поскольку у того диагностирован туберкулез на фоне прогрессирующей ВИЧ-инфекции.

Владимир Сахмеев
