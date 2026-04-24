Вахтовик-убийца, сын-насильник, родители-педофилы: главные ЧП недели

Под Рязанью рецидивист убил молодую любовницу и ее годовалого сына, в Ленинградской области родителей будут судить за продажу порно с малолетней дочерью, в Красноярске мужчину будут судить за изнасилование матери — NEWS.ru рассказывает о главных криминальных новостях недели.

Убийство матери и годовалого сына

Ночью в одном из домов поселка Кадом в Рязанской области были обнаружены тела 26-летней местной жительницы и ее годовалого сына со множеством ножевых ранений. В жестоком преступлении подозревается 29-летний знакомый девушки.

«По данным следствия, в ночное время 23 апреля 2026 года в одном из жилых домов поселка Кадом обнаружены тела 26-летней женщины и ее годовалого сына с признаками насильственной смерти. В совершении преступления подозревается ранее судимый сожитель потерпевшей», — рассказали в управлении СКР по Рязанской области.

Подозреваемый ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он познакомился со своей жертвой в интернете. Известно, что сам мужчина из Пензенской области и приезжал на вахту в Кадом. По предварительным данным, он мог убить девушку из-за ревности.

Родители снимали дочь в порно

Двое супругов в возрасте 45 лет были арестованы в Волховском районе Ленинградской области. Никто из них ранее не был замечен в противоправной деятельности, но теперь им предстоит ответить по особо тяжкой статье. Пострадавшая — их несовершеннолетняя дочь. Расследование ведет следственный отдел СК Волхова.

По данным СМИ, промышлять детской порнографией супруги начали еще в 2020 году. На момент первой съемки девочке было девять лет.

Снимки родители продавали в закрытом чате в популярном мессенджере. За 10 фотографий просили примерно 2 тыс. рублей. Всего им удалось выручить с продажи фото 80 тыс. рублей. Некоторые из этих фотографий в итоге оказывались на заграничных педофильских форумах.

При обыске в квартире семейства в городе Волхове сотрудники изъяли множество цифровых ресурсов, на которых были обнаружены кадры противоправного характера. Даты изготовления снимков подтверждены с помощью метаданных. Также у супругов изъяты личные смартфоны.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сын изнасиловал мать

В Красноярске под суд пойдет местный житель, который совсем недавно вышел на свободу после отбытия наказания за изнасилование и убийство. На этот раз жертвой преступления стала родная мать фигуранта.

«Судом установлено, что А., 1987 года рождения, судимый за совершение насильственных действий сексуального характера и убийство и освободившийся в середине декабря 2025 года из мест лишения свободы после отбытия наказания в виде 13 лет 8 месяцев лишения свободы, в январе 2026 года вновь совершил изнасилование и иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении своей матери», — рассказали в пресс-службе краевых судов.

Разбирательство длилось менее полугода. Мужчина сразу же признал вину и сотрудничал со следствием. Ему инкриминировали две статьи по половым преступлениям: изнасилование, подразумевающее проникающие действия, и иные насильственные действия сексуального характера.

