Монетизировали дочку: супруги продавали фото ребенка педофилам

В Ленобласти задержали семейную пару, которая торговала фотографиями дочери. Девочку снимали обнаженной, чтобы после получать за эти кадры деньги от педофилов. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Супруги-первоходы

Двое супругов в возрасте 45 лет были арестованы в Волховском районе Ленинградской области. Никто из них ранее не был замечен в противоправной деятельности, но теперь им предстоит ответить по особо тяжкой статье.

В полиции отметили, что преступления эти совершены в составе организованной группы и с применением сети Интернет. Пострадавшая — их несовершеннолетняя дочь. Расследование ведет следственный отдел СК Волхова.

Десять фото за 2 тыс. рублей

По данным СМИ, промышлять детской порнографией супруги начали еще в 2020 году. На момент первой съемки девочке было девять лет.

Снимки родители продавали в закрытом чате в популярном мессенджере. За 10 фотографий просили примерно 2 тыс. рублей. Всего им удалось выручить с продажи фото 80 тыс. рублей. Некоторые из этих фотографий в итоге оказывались на заграничных педофильских форумах.

При обыске в квартире семейства в городе Волхове сотрудники изъяли множество цифровых ресурсов, на которых были обнаружены кадры противоправного характера. Даты изготовления снимков подтверждены с помощью метаданных. Также у супругов изъяты личные смартфоны.

В пресс-службе судов Ленобласти подтвердили, что мать и отец арестованы на два месяца. Под чьей опекой сейчас остается 15-летняя пострадавшая, не уточняется.

Слесарь и администратор медцентра

Портал 47news выяснил, что у супругов в датах рождения разница всего в пару дней. 45-летний отец семейства родом из Брянской области. В Ленобласти он устроен слесарем в крупной компании, связанной со строительством и обслуживанием газовых сетей.

В резюме, обнаруженном на одном из профильных сайтов, он указал, что учился на маркетолога в Петербургском университете сервиса и экономики.

Жена подозреваемого родилась в Алтайском крае. По образованию она эколог-природопользователь, дополнительно училась на парикмахера.

До 2019-го женщина работала администратором медцентра, а после перешла в районный комплексный центр обслуживания населения «Береника». Там она работала социальным педагогом. Известно, что весной прошлого года она водила детей на экскурсию к ветеринарам. В администрации центра соцобслуживания 47news сообщили, что о претензиях правоохранителей пока ничего не слышали.

