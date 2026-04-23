Плакал под Высоцкого и насиловал падчерицу: история жертвы педофила

Уроженка Ростова-на-Дону Полина Кортез в подкасте «За рамками» рассказала, как добивается наказания для своей матери, которая в детстве игнорировала растление со стороны отчима. NEWS.ru рассказывает историю девушки.

«Мы ему пилим»

В ходе интервью Полина оговаривается, что ранее ее звали Катя. Имя она решила сменить после того, как начала посещать психолога. На сеансах они прорабатывали травмы, нанесенные отчимом-педофилом и матерью. С именем она решила расстаться, как и с последствиями тяжелого детства.

По воспоминаниям девушки, растлитель Артур появился в семье, когда ей было шесть лет. Своими злодеяниями он начал заниматься практически сразу. В одну из ночевок мужчина зашел к девочке в спальню и принялся ласкать ее половые органы, закончив это оральным взаимодействием.

Полина отмечает, что в то время Артур еще не употреблял наркотики, а с алкоголем не было запойных эпизодов. Первое изнасилование было совершено в трезвом состоянии. А уже в следующий раз в этом ему помогала мать.

«Мы в спальне находились втроем. Они сказали, что это игра. Он лежит укрытый, без штанов. И она говорит: „Это игра, мы пилим ему, пилим“. Он снимает одеяло, мы вдвоем с ней [удовлетворяем его руками]. Она смеется. Я тоже улыбаюсь и думаю: „[Блин], что происходит-то вообще“. Но я же помню, что он уже ко мне приходил. Наверное, так все делают. <...> Он с ней начинает заниматься сексом и говорит: „Это тебе уже нельзя смотреть, отвернись“. И она стонет. И я сижу смотрю мультики. Мне уже как-то не смешно, мне уже некомфортно. Почему я тут сижу вообще?» — вспоминает Полина.

Ненавистный Высоцкий

Девушка вспоминает, что однажды отчим мучил ее почти весь день под эфир передачи о Владимире Высоцком. После этого ее воротит от голоса этого исполнителя.

«Мы все знаем, что Высоцкий действительно талант. Но я его ненавижу, потому что Артур его любил, он плакал под его песни, и вот под эту передачу происходило все. У меня прямо острая реакция, это триггер. Когда слышу, говорю: „Блин, выключи, не хочу это слушать, фу!“» — объясняет Полина.

Также из-за пережитого насилия девушка по сей день не может спать без одежды или в нижнем белье.

«Я сплю в носках, в лосинах, в футболке, в кофте, под двумя одеялами, с игрушкой в обнимку. И я всегда поворачиваюсь на бок и смотрю в стену. Я только совсем недавно проанализировала, что я не могу засыпать как-то по-другому. Я пыталась засыпать в лифчике и в трусах хотя бы, но ночью просыпаюсь в полусне и быстро одеваюсь», — делится Полина.

«Тебя могут увезти и убить»

Заранее девочку никто не предупреждал, что о происходящем дома нельзя никому рассказывать. Поэтому однажды Полина проговорилась своим друзьям, что видела отчима голым.

«У меня был друг и подруга, Сережа и Лена. У них папа наркоман, мама тоже торчала. Я была у Лены дома и сказала ей, что я видела писюн Артура. Я ей сказала по секрету, но она рассказала Сереже. Они написали записку и воткнули между дверью и звонком. Я пришла домой, а Артур записку мне показывает и говорит: „Ты это кому-то рассказала? Ты знаешь, что если это кто-то узнает, то они тебя могут увезти и убить“», — пересказывает Полина слова отчима.

Ревнивая мать

Насилие продолжалось. Впредь мать лишь иногда становилась свидетелем, как сожитель растлевает ее дочку, и никак не реагировала на происходящее.

«Допустим, он со мной это делает в спальне, а она в коридоре моет полы. <...> Но она же его боялась. Он ее бил. Топить собирался», — рассказывает девушка.

После одного из эпизодов мать и вовсе, узнав, что сожитель принуждал дочку к оральному сексу, закатила сцену ревности вместо того, чтобы написать заявление на растлителя.

«Был один момент, когда она пришла домой и полотенце на кровати лежало, и она сказала мне: „Ты это делала?“ Я говорю: „Он меня заставляет“. И она меня в этом обвинила. Я вышла во двор, рыдаю. Он подходит ко мне, говорит: „Че рыдаешь?“ Я говорю: „Меня мама обвинила в том, что я тебе это делаю“. Он пошел ее побил. И мама больше ничего не говорила. Что ей мешало, пока я это делаю, выйти из дома тихонечко, пройти две остановки до отдела полиции и сказать: „Сейчас мою дочь насилуют“. Все следы есть. Пойдите и помогите. Она ничего не делала!» — возмущается Полина.

По словам девушки, мать относилась так же и к двум другим своим дочерям. Всех их она воспринимала соперницами.

«Вы понимаете, что ее посадят?»

Осенью 2025 года Полина дала интервью правозащитнице Анастасии Даниленко, которая известна тем, что посадила своего отца-педофила в тюрьму. И в октябре девушка решила привлечь внимание силовиков к своей матери, которая хоть и развелась с педофилом, но, по ее убеждению, продолжает подвергать опасности жизнь и здоровье младшей сестры.

«Я написала в бот Следственного комитета, и мне ответили, что мое заявление будет рассмотрено. Прошли сутки или, может быть, два дня. Я просыпаюсь в 07:00 от того, что у меня разрывается телефон с разных номеров. И мне пишут в WhatsApp: „Полина Дмитриевна, это начальник Следственного комитета Ростова-на-Дону. Пожалуйста, дайте нам обратную связь“. А он думал, что это сейчас все происходит. Я не указала, что это было уже давно. Я писала как есть, не подбирая слов, не применяя какие-то умные термины. Он сказал: „Вы понимаете, что, возможно, ее посадят“. Я говорю: „Да, я понимаю, я хочу справедливости“», — подчеркнула Полина.

Когда за матерью Полины приехали, она некоторое время скрывалась от силовиков, а также удалила все переписки в мессенджерах у себя и младшей дочери.

В ходе разбирательства Полине пояснили, что из-за сроков давности они не смогут назначить ее матери наказание за эпизоды растления. Также ей сказали, что разбирательство в отношении отчима Артура тоже бесполезны — у мужчины диагностирован туберкулез в сочетании с ВИЧ — ему осталось недолго.

«Если вы говорите мне о сроках давности, вы должны закрывать дело, выдавать мне документы. Что вот было такое-то, потому что я никому не буду в старости никакие алименты платить, ни за кем ухаживать я не буду», — настаивает Полина.

