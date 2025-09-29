Включал мультики и насиловал: мать помогала сожителю мучить свою дочь

Ростовчанка Полина Кортез рассказала в интервью блогерше Анастасии Даниленко, как в детстве переживала сексуальное насилие со стороны отчима. Мать же не только не защищала девочку, но иногда становилась соучастницей насилия. NEWS.ru рассказывает историю Полины.

«Девственности не лишил»

Полине Кортез 34 года. Последний раз отчим Артур надругался над ней 20 лет назад. Только в 30 лет девушка дошла до кабинета психотерапевта, чтобы обуздать свои психотравмы.

«Началось это с шести лет, закончилось в мои 14. Девственности он не лишал, но был задний проход, рот… Иногда он включал мне мультики, пока насиловал», — рассказывает Полина.

Впервые это произошло, когда Артур только появился в их семье и остался наедине с девочкой. Мужчина заставил падчерицу смотреть на то, как он самоудовлетворяется.

«Я помню все, как будто это вчера было. Как я сидела, в какой позе. И тело у меня было, знаешь, как камень. Я не могу ничего сделать», — вспоминает Полина.

«Я выдирала себе кожу на лице»

Будучи ребенком, девочка не понимала, что с ней происходит. При этом вскоре отчим перестал стесняться супруги, занимаясь растлением падчерицы, а мать не была хоть сколько-то убедительной, когда пыталась защитить дочку от сожителя.

«Помню один эпизод, когда она меня вытащила из постели с ним и сказала: „Ну, Артур, пожалуйста, не надо, ну не надо, ну не надо“. А я просто на руках у нее вешу, я не понимаю, что не надо-то. Ну, типа я не понимаю ничего, а она меня перекладывает в зал», — делится воспоминаниями Полина.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дальше было хуже — мать начала вовлекать дочку в их половую жизнь с супругом с его подачи.

«Он лег на кровать, позвал нас, достал свой член. И, внимание, он говорил, что мы ему пилим. И она говорила: „Пилим-пилим“. И мы дрочили ему. Я смеялась. Но я потом много лет ходила к психологу. Я себя за это ненавидела. Я выдирала себе кожу на лице», — рассказывает Полина.

После этого мать при дочери начинала заниматься с отчимом анальным сексом. Но, смутившись, говорила девочке отвернуться и смотреть мультики в телевизоре напротив.

«Слышала стоны с кухни»

После, по воспоминаниям Полины, в совместные секс-игры ее не вовлекали, но, когда отчим насиловал падчерицу, мать спокойно смотрела в зале телевизор.

Между делом отчим постоянно напоминал падчерице, что о происходящем нельзя никому говорить. Иначе «придут плохие дяди, увезут тебя в лес и убьют». Также он пугал, что те же самые дяди убьют маму.

Полина вспоминает, что периодически к ним в квартиру приходили некие люди, и мать с отчимом устраивали по ночам оргии на кухне.

«Я в зале пыталась заснуть, я слышала стоны, я слышала, как бьется стол об стену. И вот этот момент, как потом мне объяснял психолог, я испытывала страх, ужас, непонимание и возбуждение. Ну, я хотела просто сдохнуть на этой кровати», — говорит Полина.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда девочке было 13 лет, отчим в очередной раз принудил ее к оральному сексу и оставил на диване полотенце. Вернувшаяся мать заметила неладное и сорвалась на дочь-подростка.

«Она сказала: „Ты у него сосала? Ты зачем у него сосала? Ах ты, сука“. Я говорила: „Да, он меня заставляет“. И она берет полотенце и кидает мне в лицо. То есть факт насилия ее никак не трогал», — вспоминает девушка.

В тот же день отчим, узнав об этом акте ревности, избил супругу.

Отказалась от имени

После 14 лет Полина уехала жить к своей бабушке, чтобы прервать череду изнасилований, которые она переживала дома. Когда ей было 15, мать рассталась с Артуром. Но вскоре мужчина вернулся в их семью.

«Я была в шоке. Он пожил где-то месяца два, может быть. Он меня не трогал. И в один из дней я написала ей сообщение: „Ты хочешь, чтобы меня опять насиловали?“ И она переслала это ему. Вот так вот. Он мне звонит и говорит: „Что ты такое говоришь? Ты хочешь, чтобы тебе было плохо?“ Я говорю: „Я хочу жить нормально“. И он уехал. Он просто собрал вещи и съехал от нас», — вспоминает Полина.

Только в 23 года Полина решилась обсудить эту историю с мамой. Но та лишь отмахнулась, заявив, что все это происходило на фоне наркотического опьянения.

В 2018 году Полина взяла себе новое имя. Раньше ее звали Катя. В 2023 году до девушки дошла весть, что отчим умирает от рака — у него обнаружили заболевание на четвертой стадии. Но по сей день он жив.

Полина признается, что думает о том, чтобы подать в суд на отчима и мать. Хотя сроки давности вышли, она хотела бы получить решение, подтверждающее тот факт, что она является пострадавшей. А в случае запроса алиментов в старости она не хотела бы содержать подельницу своего насильника.

