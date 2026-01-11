Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 19:26

У российского бизнесмена изъяли бриллиант за 112 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Московский суд оставил под арестом бриллиант весом более 10 карат и стоимостью свыше 112 млн рублей, передает ТАСС. Он был изъят у председателя совета директоров компании «Таможенный брокер спецсвязи» (ТБСС) Сергея Хирьякова в ходе расследования дела о даче взятки чиновнику Федеральной таможенной службы (ФТС). Драгоценность передадут следствию в рамках другого уголовного дела.

Сохранить арест на имущество Хирьякова С. А.: бриллиант со следующими характеристиками: Full Round Cut D/IF 10,02 ct; polish — excellent, symmetry — excellent, fluorescence — none, стоимостью 112 192 217 рублей. , — передав его в распоряжение СУ УМВД России по Одинцовскому городскому органу, — говорится в приговоре.

Тем временем стало известно, что дело экс-директора «Ростелекома» Владимира Шадрина дополнили новым эпизодом. Теперь ему инкриминируют не только мошенничество, но и получение взятки.

До этого появилась информация, что сотрудники ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания региона Ерика Сарсенбаева. Его подозревают в даче взятки в особо крупном размере.

