15 марта 2026 в 13:31

«Только Иран»: политолог о возможном выходе США из переговоров по Украине

Политолог Блохин: США вернутся к Украине после изменения ситуации в Иране

США вернутся к переговорам по урегулированию конфликта на Украине после изменения ситуации в Иране, предположил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, сейчас американского лидера Дональда Трампа прежде всего интересует решение конфликта на Ближнем Востоке, и он не будет пытаться ускорить мирный процесс по Украине.

Я думаю, что [США] не будут выходить [из мирного процесса по Украине]. Они будут держать руку на пульсе, но выходить они не будут. Но как-то форсировать ситуацию, какие-то телодвижения сейчас предпринимать, я думаю, они вряд ли будут. Сейчас только Иран в основном их заботит. Сама Украина, ее ценности, переговоры, конечно, на втором-третьем плане для Трампа. Поэтому пока не будет каких-то особых подвижек на Ближнем Востоке, они к Украине не перейдут. Реальным драйвером переговорного процесса могут быть только наши военные успехи. Когда режим Зеленского почувствует, что под ним все трясется, тогда они захотят сесть за стол переговоров, — высказался Блохин.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщило, что посредничество США в мирном урегулировании по Украине зашло в тупик. По мнению собеседников издания, Трамп теряет интерес к этим переговорам из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Софья Якимова
