04 апреля 2026 в 18:11

Юрист ответил, какое отчество мать-одиночка может дать ребенку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мать-одиночка может выбрать ребенку любое отчество, если отцовство не доказано, заявил NEWS.ru юрист основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, несмотря на это, фамилия новорожденному переходит от матери.

Когда мать не состоит в браке и отцовство не установлено, закон об актах гражданского состояния прямо предусматривает, что в этом случае отчество мать указывает самостоятельно. Фамилию «с потолка» дать нельзя, только свою собственную, — заявил он.

Русяев отметил, что согласно российскому законодательству в случае признанного отцовства ребенок наследует конкретное отчество. По его словам, в таком случае фамилия записывается по фамилии отца или матери по соглашению родителей, а также допускается двойная фамилия, но не более чем из двух слов.

Ранее кандидат юридических наук доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева заявила, что привлечение сотрудника к сверхурочной работе без правильного оформления и оплаты грозит компаниям штрафом до 50 тыс. рублей. По словам эксперта, работодатели не имеют права требовать постоянной внеурочной работы от сотрудников.

Общество
Россия
дети
советы
Александрина Гуловская
