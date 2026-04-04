04 апреля 2026 в 21:29

В Британии указали на скорый провал США и Израиля в Иране

i Paper: США и Израиль терпят поражение в Иране

Patriot Patriot Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
США и Израиль терпят поражение в Иране, пишет газета i Paper. Как отметило издание, запасы ключевых боеприпасов для систем противоракетной обороны Patriot и Iron Dome быстро истощаются, а неверные решения о развертывании морской пехоты и десантников способны привести к катастрофическим последствиям.

США и Израиль оказались в крайне сложной ситуации. Запасы ключевых боеприпасов для систем противоракетной обороны Patriot и Iron Dome быстро истощаются, а неверные решения о развертывании морской пехоты и десантников способны привести к катастрофическим последствиям, — говорится в публикации.

Авторы отметили, что это поворотный момент не только для Ближнего Востока и мировой экономики, но и для авторитета Соединенных Штатов. Роль Вашингтона и НАТО теперь поставлена под сомнение, отмечается в статье.

Ранее СМИ писали, что последнее обращение президента США Дональда Трампа к нации продемонстрировало глубокий кризис американской стратегии на Ближнем Востоке. По мнению аналитиков, ситуация вокруг Ирана окончательно вышла из-под контроля.

До этого СМИ писали, что асимметричная стратегия Ирана, включающая удары по объектам в странах Персидского залива и давление на судоходство в Ормузском проливе, позволяет Тегерану противостоять США. Сбитые накануне два американских военных самолета, по оценке экспертов, также подтверждают, что даже при значительных потерях Исламская Республика способна затягивать конфликт.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

